ننشر أقوال المتهمين بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من محاسب

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، التحقيق مع تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة واستولى على 2 مليون و300 ألف جنيه من محاسب بشركة مقاولات.

واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليه،حيث قال إن المتهمين خدعوه بخطاب مزور من النيابة مختوم بختم مزور وادعوه أن له قضايا ومطلوب ضبطه وإحضاره.

واوضح المجني عليه أنه أثناء ممارسة عمله داخل الشركة فوجيء بـ8 أشخاص يرتدون زي رجال الشرطة وبعضهم بدونه ويحملون أسلحة ويستقلون سيارة ميكروباص ثم اصطبحوه بدعوي اخذه الي قسم الشرطة للتحقيق معه في شكاوي ادعوا انها ضده.

وأضاف انه انصاع لهم كونه صدق انهم رجال شرطة وبعد ركوبه معهم السيارة توقفوا في وسط الطريق وقالوا له انهم لديهم طريقة وحل قائلين له “بص احنا عندنا ليك حل بدل بهدلة الحجز والقسم وتبات مع المسجلين انت تدفع 2 مليون جنيه واحنا هنتصرف في الشكاوي دي ” فوافق الاول خوفا من السجن.

وأشار المحاسب أنه بالفعل قام بتحويل مبلغ 2 مليون جنيه من حساب الشركة التي يعمل بها.

واوضح المجني عليه امام النيابة العامة ان صاحب الشركة اكتشف الواقعة وواجهه بالامر فاعترف له بما حدث ثم توجه الي قسم الشرطة وعندما دخله وجد ضباطه وافراده اشخاص مختلفون عن هؤلاء الذين ضبطوه داخل الشركة وحول لهم المبلغ المالي.

وأبلغ بما حدث رجال الأمن الذين أبلغوا مباحث الأموال العامة وتم ضبط المتهمين وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.

وقال 2 من المتهمين خلال تحقيقات النيابة، إنهم علموا أن المحاسب استولى على مبلغ مالي من الشركة خلسة، فقرروا الاستيلاء عليه منه لصالحهم، لذلك اتفقوا مع باقي المتهمين على استئجار سيارة ميكروباص وانتحال صفة رجال الشرطة.

وأضاف المتهمان، أنهم بالفعل اتفقوا مع 8 متهمين آخرين على تنفيذ الخطة، وأنهم توجهوا إلى الشركة وألقوا القبض على المحاسب بتهمة صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده.

وأضاف باقي المتهمين، أنهم أثناء سيرهم في الطريق طلبوا منه مبالغ مالية مقابل إنهاء تلك الشكوى وإطلاق سراحه، فوافق المحاسب وتوجهوا معه لأحد البنوك وقام بتحويل مليون و150 ألف جنيه على دفعتين لصالح حساب أحدهم.

وتابع المتهمين، أن المحاسب قام بسحب 150 ألف جنيه من ماكينة السحب وأعطاها لهم، ثم اصطحبوه مرة أخرى داخل السيارة، وأثناء تواجده معهم داخل السيارة قام بتحويل مبلغ مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب شركة تابعة لأحدهم، وقاموا بإطلاق سراحه.

تحويل مليون جنيه من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب إحدى الشركات

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بـ مديرية أمن القاهرة بلاغا من (محاسب بشركة مقاولات بدائرة القسم) يفيد بقيام 6 أشخاص مجهولين بالحضور للشركة محل عمله وادعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا باصطحابه داخل سيارة "ميكروباص" بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده، وحال سيرهم طلبوا منه مبالغ مالية لإنهاء تلك الشكوى وإطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك توجهوا لأحد البنوك وقام بتحويل مليون و100 ألف جنيه على دفعتين لصالح حساب أحد الأشخاص، وسحب مبلغ 150 ألف جنيه وإعطائه لهم، وعقب ذلك، قام بتحويل مبلغ مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب إحدى الشركات، وقاموا بإطلاق سراحه، ولدى توجهه لسيارته اكتشف (سرقة مبلغ مالى وبعض متعلقاته) من داخل السيارة.

وبالفحص وإجراء التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم المبالغ المالية المستولى عليها، بالإضافة إلى مبلغ مليون جنيه "بحساب اثنين من المتهمين".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستدعاء المجنى عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة، وبسؤال مالك الشركة المشار إليها اتهم المُبلغ بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة عمله.