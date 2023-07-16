النيابة الإدارية بالإسكندرية تعاين العقار المنهار وتطلب ملفه للتحقيق

تحقق النيابة الإدارية بالإسكندرية في واقعة انهيار جزئي لأحد العقارات بمنطقة باكوس بشرق الإسكندرية، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين، أمرت النيابة بسرعة طلب ملف العقار من الحي لمعرفة موقفه من الترميمات وسماع أقوال مهندس الحي المسؤول.

كان قد انتقل فريق من النيابة الإدارية والنيابة العامة لمعاينة العقار وسؤال المصابين وشهود الواقعة.

كان اللواء خالد البرواي مدير الأمن قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة رمل أول يفيد ورد بلاغ للحماية المدنية بسقوط أجزاء من العقار​ رقم 146​ ​بشارع مصطفى كامل بمنطقة ​باكوس بنطاق الحي.

انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية بمعداتها، كما انتقل مسؤولو الحي برفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من 3 طوابق، بناء قديم،​ وتبين سقوط أجزاء من سور سطح العقار على شرفتين بالطابقين الأول والثاني بالطريق العام.

وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إداري للعقار من السكان مع عمل كوردون أمنى حول العقار حفاظًا على سلامة المارة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

أسفر الحادث عن مصرع كل من مصطفى خميس "بائع، وسيف الله سيد، وسهير حجاج ربة منزل، تصادف مرورها أسفل العقار وقت وقوع الحادث، وتم وضع الحواجز لحماية المارة.

ومن جانبه كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورًا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع، وذلك فور ورود بلاغ يفيد سقوط بلكونة الدور الثالث والثاني على المارة بالعقار الكائن بشارع مصطفى كامل باكوس بحى شرق.

وشدد المحافظ على تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.