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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في بيان لها على صفحات التواصل الاجتماعي

قبيلة المحافيظ توجه الشكر لأجهزة الدولة وترفض المزايدات في أحداث سيدي براني

محافظة مطروح
محافظة مطروح

وجهت قبيلة المحافيظ بمدينة سيدي براني محافظة مطروح الشكر لوزارة الداخلية وقياداتها وأجهزة الدولة، لتعاملها الحيادي والخطة التي انتهجتها الوزارة والنيابة العامة، في الأحداث التي وقعت في سيدي براني.

 

وقالت قبيلة المحافيظ، في بيان لها نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القبيلة التي ينتمي إليها المتوفى حفيظ حوية، تتوجه بالشكر والتقدير لأجهزة الدولة كافة.

 

وأكدت القبيلة على لسان العمدة إدريس عبد الغني عبد العال، عمدة قبيلة المحافيظ بمحافظة مطروح، والعمدة عبد الكريم يونس الصافي عمدة قبيلة المحافيظ بمدينة براني، وإبراهيم عرفة محامي أسرة المتوفى، وعادل حوية عبد ربه شقيق المتوفى، أن هذه الأحداث التي وقعت فردية، ولا تؤثر على العلاقة بينهم وبين أجهزة الدولة، وأنهم يرفضون أية مزايدات من الجماعة الإرهابية أو أية أشخاص يسعون للوقيعة والخراب.

 

كما أكدوا، أنهم لن ينساقوا وراء الأغراض الخبيثة لهذه الجماعات، وأنهم جميعا في مصر يد واحدة، ويثقون في الدولة وأجهزتها وقضائها الشامخ، ويقفون صفا واحدا وراء الدولة وأجهزتها من أجل الحفاظ على الوطن واستقراره.

 

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