محمد حماقي يبدأ أغانيه الصيفية بـ"لمون نعناع"

ينطلق الفنان محمد حماقي، في موسمه الغنائي الصيفي 2023، بأغنيته الجديدة “لمون نعناع”، والتي أعلن عنها عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل دعاية أغنية محمد حماقي لمون نعناع

اكتفى محمد حماقي بوضع اسم الأغنية فقط بخلفية يملؤها السحاب وأوراق الشجر، وعلق عليها"استنوا أغنيتي الجديدة لمون نعناع قريبًا".

أغنية حماقي الجديدة

كانت أحدث الإصدارات الغناية لـ محمد حماقي من خلال أغنية “فضوله المكان”، التي اقتربت من حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع تميم.

وتقول كلماتها "حبيبي جاي اهو على وصول

ويا ليل ليل بينا وطول

ايوة اللي بيصبر بينول

قلبي خلاص لاقى حضن وبيت

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

الحلوين ليهم تركيبة

وانا صادفت اشكال والوان

بس حبيبي له طله رهيبة

جنبه ماحدش فيكوا يبان

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

علولنا شوية المزيكا

دقات قلبي بترقص ليه

دة مسح الكل بأستيكا

بقى لا قبله ولا بعديه".