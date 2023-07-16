أستاذ علوم سياسية: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الكيني يستهدف بحث قضايا إفريقيا

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الكيني ويليام روتو على هامش القمة التنسيقية الخامة لمنتصف العام للاتحاد الافريقي المنعقدة في نيروبي تستهدف بحث القضايا المهمة بالنسبة للقارة الافريقية في ضوء اهتمام مصر الشديد بالقارة.

السياسة الخارجية المصرية

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن محور التوجه نحو الجنوب أحد المحاور الهامة في السياسة الخارجية المصرية في الفترة الأخيرة، حيث يناقش اللقاء بحث العديد من القضايا تهم القارة، ولاسيما أن لمصر دورا متميزا خلال السنوات الأخيرة، وتولت رئاسة الاتحاد الافريقي عام 2019 ورئاسة تجمع شرق وجنوب افريقيا" الكوميسا".

بحث العلاقات الثنائية

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الكيني يستهدف بحث القضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية بين الدولتين وكيفية تقويتها وتدعيمها على المستوى الاقتصادي وتعزيز سبل التعاون المشترك وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك منها قضية التنمية في القارة الافريقية، وتطوير البنية الحتية وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاديات الافريقية، وقضية المياه وكذلك قضية التحولات والتغيرات المناخية مع ترؤس مصر اجتماع.cop27

القمة التنسيقية للاتحاد الافريقي

ومن المنتظر، أن يعقد الرئيس السيسي على هامش زيارته لكينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الافريقي مباحثات مع شقيقه الرئيس الكيني "ويليام روتو "، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية.