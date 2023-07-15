لحظة وصول السيسي إلى كينيا للمشاركة في قمة منتصف العام التنسيقية بالاتحاد الأفريقي (شاهد)

وصل ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد لحظات وصول السيسي إلى العاصمة الكينية.

مشاركة الرئيس السيسي في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي:

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام ٢٠١٩ تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، اتصالًا بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلًا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام ٢٠١٩.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن يلقى الرئيس كلمة يستعرض خلالها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية "النيباد"، كما سيلقى الرئيس كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية

وتشارك مصر فى قمة الاتحاد الأفريقى للتجمعات الاقتصادية فى 16 يوليو الحالى بكينيا تحت شعار الإسراع فى تطبيق اتفاقية التجارة الأفريقية القارية الحرة، كما تعقد اجتماعاتها التحضيرية يومى 13 و14 يوليو على المستوى الوزارى.