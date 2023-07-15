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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى كينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في كينيا

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية.

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ونشر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورًا تظهر لحظة وصول الرئيس السيسي إلى كينيا.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال القمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد"، كما سيلقي الرئيس السيسي كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.

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