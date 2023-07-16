عاجل
الوزير: شبكة القطار الكهربائي السريع ستسهم في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة
الأحد 16 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة التقديم للوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

 صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة  التضامن الاجتماعي يتلقى لليوم الثاني طلبات عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة  لعلاج الإدمان الجديدة  وذلك بالمحافظات الآتية  "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان "
 

txt

الصحة تطلق حملة «تقدر من غيرها» للمتعافين من الإدمان

txt

وزارة العمل تنظم ندوات للتوعية بمخاطر الإدمان بشركات ومصانع بسوهاج

 


لمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم وطريقة التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإرسال السيرة الذاتية

http://drugcontrol.org.eg/AdsPapers/Details/2

يتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على: http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create أو على البريد الإلكتروني التالى: ([email protected]).

يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط، وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديرًا وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.

مواد متعلقة

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن 280 وظيفة شاغرة بمراكز العزيمة

280 وظيفة شاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

ندوة عن " آثار الإدمان "لشباب المنيا

الأسبوع الثقافي بالأوقاف يناقش "مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال"‎

أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل الحدائق للتوعية بأضرار المخدرات
الجريدة الورقية