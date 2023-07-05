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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في إطار حملة "100 يوم الصحة"

الصحة تطلق حملة «تقدر من غيرها» للمتعافين من الإدمان

حملة وزارة الصحة
حملة وزارة الصحة “تقدر من غيرها”

أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة «تقدر من غيرها» للعام الخامس على التوالي، لتشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء فترة الإجازات الصيفية، بعيدًا عن العادات والأماكن التي يمكن أن تعيدهم لتعاطي المواد المخدرة، يأتى ذلك فى إطار الحملة الرئاسية 100 يوم صحة.
 

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فحص 138 ألف و49 مواطناُ ضمن مبادرة 100 يوم صحة في كفرالشيخ

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الصحة تعلن التقرير اليومي لحملة 100 يوم صحة

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ارتفاع عدد الحالات المترددة على حملة 100 يوم صحة بكفرالشيخ

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن السعة السريرية المخصصة لمرضى الإدمان بالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان زادت بنسبة 15% ضمن خطة وزارة الصحة لعام 2023، حيث تم تشغيل الأقسام الداخلية في كل من قسم التأهيل بمستشفى أسوان بسعة 31 سريرًا، وقسم التشخيص المزدوج في مستشفى الخانكة بالقليوبية، بسعة 57 سريرًا، بالإضافة إلى افتتاح أول قسم داخلي لعلاج الإدمان بمستشفى دميره بالدقهلية بسعة 65 سريرًا.

حملة وزارة الصحة “تقدر من غيرها”

وأضاف «عبدالغفار» أن تم توفير 6 عيادات مسائية مخصصة للمراهقين في كل من (القاهرة، المنيا، سوهاج، أسوان والمنوفية) بالإضافة إلى 5 عيادات مسائية مخصصة للبالغين في (بني سويف، الدقهلية، الإسكندرية، أسيوط والمنوفية) ذلك ضمن خطة التوسع في الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان في مختلف المحافظات ولكل فئات المجتمع.

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مبادرة "100 يوم صحة" تستهدف الكشف على 104 ملايين مواطن (فيديو)

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صحة الشرقية تتابع عمل الفرق الطبية المتنقلة لمبادرة ١٠٠ يوم صحة

وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن حملة «عيد من غيرها»  تاتى في اطار حملة "100 يوم صحة"، حيث تهدف الحملة توفر للمتعافين ظروفًا جيدة لقضاء المناسبات المختلفة والاستمتاع بها في جو من التعافي، يدعم قدرتهم على الاستمتاع بالحياة بدون الحاجة لتعاطي المواد المخدرة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمواجهة إدمان المخدرات والتي تتضمن الحملة المستمرة تحت شعار «تقدر من غيرها».

وذكرت «منن» أن الحملة تنطلق عبر مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والبالغ عددها 23 مستشفى ومركز في 16 محافظة، حيث نظمت الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية.

وقالت «منن» إن فعاليات الحملة تتضمن قيام مجموعة من الأئمة بتقديم ندوات دينية لمرضى الإدمان في كل المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بهدف رفع الوعي الديني لدى المرضى ومساعدتهم على التعافي.

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الجريدة الورقية