وزارة العمل تنظم ندوات للتوعية بمخاطر الإدمان بشركات ومصانع بسوهاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج 4 ندوات ولقاءات تثقيفية لتوعية العاملين بمخاطر إدمان وتعاطي المواد المخدرة بكبرى الشركات والمصانع بسوهاج، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين المديرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، تحت رعاية اللواء طارق الفقي المحافظ، وفي ظل توجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف حول حقوق وواجبات العمال والقضايا الحياتية المهمة فى توفير بيئة ومناخ عمل آمن ولائق داخل المنشآت كافة فى مختلف القطاعات.

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية العمل بسوهاج، فى تقريره للوزارة أن الندوة الأولى تم تنظيمها بورشة التدريب بأولاد نصير التابعة لشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج وحضرها أكثر من 50 من العمال والموظفين بشركة المطاحن، أما الندوة الثانية أقيمت بمصنع الهدرجة بسوهاج وحضرها عدد 40 من العاملين بالمصنع والإدارة، والندوة الثالثة أقيمت بشركة الأهرام للبلاستيك بالكوثر وحضر الندوة حوالي 50 عاملًا، فضلًا عن ندوة رابعة تم تنظيمها بمصنع السكر بجرجا وحضرها عدد 35 عاملًا.

وأضاف مدير المديرية أن الندوات الأربعة تناولت محاضرات حول شرح القانون رقم 73 لسنة 2021 والخاص بالاستمرار في الوظائف العامة بشرط ثبوت عدم تعاطيه للمواد المخدرة وأحقية الجهات المسئولة عن تنفيذ القانون في عمل التحاليل بشكل مفاجئ وغير ذلك مما نص عليه القانون، كما تم شرح أخطار الإدمان وتعاطي المواد المخدرة بأنواعها كافة وأثرها السييء طبيًا واجتماعيًا وأسريًا وأسباب انتشارها والفئة العمرية الأكثر تعرضًا لخطر الإدمان، وخطورة الإدمان على الإنتاج وتوفير فرص العمل والتدريب وشرح للمادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003 والتي تنص على أنه من الحالات التي تبرر الفصل من العمل تواجد العامل في حالة سكر بين أو تعاطي مواد مخدرة أثناء العمل.

تنفيذ الندوات من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان:

وأشار مدير المديرية إلى أنه قام بتنفيذ الندوات من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محمد شحاتة، مدير مكتب سوهاج، ومن مديرية العمل محمود عبدالهادي، مدير عام الرعاية، ناصر حمدان، مدير مكتب عمل الكوثر، عبدالناصر عبدالحميد، مدير مكتب عمل جرجا، ومحمود فتحي، مدير إدارة علاقات العمل بالمديرية.