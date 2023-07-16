طريقة عمل شوربة الشوفان بالدجاج والذرة

تعد شوربة الشوفان بالدجاج والذرة من أطيب أطباق الشوربات التي يمكن صنعها وتتميز بمذاقها المختلفة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير شوربة الشوفان بمكونات لذيذة وخفيفة.

شوربة الشوفان بالدجاج والذرة

مقادير شوربة الشوفان بالدجاج والذرة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات صغيرة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الذرة : ثلث كوب

- كريمة : كوب (كريمة ذرة)

- الشوفان : نصف كوب

- مرق دجاج : 5 اكواب

- صلصة الصويا : ملعقة كبيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مفروم)

- الشطة : ملعقة صغيرة

- برش ليمون : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- البصل الأخضر : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

شوربة الشوفان بالدجاج والذرة

طريقة التحضير

سخني الزيت في قدر على النار، ثم أضيفي مكعبات الدجاج وقلبي حتى يتغير لونها.

أضيفي الزنجبيل، وبرش الليمون، والشطة، ثم صُبي مرق الدجاج وحركي الخليط قليلاً.

أضيفي الشوفان، والذرة، وكريمة الذرة، وصلصة الصويا.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود، وحركي حتى تختلط المكونات، واتركي القدر على النار حتى الغليان ويثخن القوام.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم، وزينيها بالبصل الأخضر، وقدميها ساخنة.