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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي الكاسترد بخطوات بسيطة

حلى الكاسترد
حلى الكاسترد

يعتبر حلى الكاسترد بالجلو من أشهي الحلويات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة عمل حلى طبقات الكاسترد والبسكويت والجلو بمذاق لذيذ.

حلى الكاسترد

مقادير حلى الكاسترد بالجلو

- لطبقة الكاسترد :
حليب : 450 ملليلتراً (سائل)
سكر : 2 ملعقة كبيرة
حليب : ربع كوب (لخلط الكاسترد)
بودرة الكاسترد الجاهزة : 2 ملعقة كبيرة
- لطبقة الجلو :
ماء ساخن : 400 مل
جيلي الفراولة : باكيت
- بسكويت : باكيت (سادة)
- الفراولة : كوب (مقطعة)

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طريقة التحضير

لتحضير طبقة الكاسترد: صبي الحليب بقدر على النار، ثم أضيفي السكر. اخلطي بوعاء جانبي ربع كوب الحليب مع بودرة الكاسترد، وصبيه فوق كمية الحليب بالقدر.
استمري بالتحريك حتى يسخن الكاسترد ويصبح كثيفاً.
وزعي البسكويت السادة في طبق البايركس، وصبي مزيج الكاسترد، ثم أدخليه للثلاجة لمدة يوم كامل حتى يجمد كلياً.
وزعي قطع الفراولة فوق طبقة الكاسترد.
لتحضير طبقة الجلو: اخلطي الماء الساخن مع بودرة الجلو، ووزعي المزيج فوق طبقة الكاسترد.
أعيدي الطبق للثلاجة حتى يجمد.
قطعيه وقدميه بارداً.

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