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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كريم ذكري: خسارة المصري من سموحة "قرصة ودن" قبل نهائي كأس الرابطة

كريم ذكري لاعب المصري
كريم ذكري لاعب المصري السابق

أكد كريم ذكري نجم نادي المصري البورسعيدي السابق، أن خسارة الفريق من سموحة السكندري مفيدة قبل مباراة نهائي كأس الرابطة ضد سيراميكا كليوباترا.

قال كريم ذكري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خسارة المصري من سموحة قرصة ودن للاعيبة قبل نهائي كأس الرابطة".

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وأضاف: "أتمنى إن الأعداد تزيد في نهائي كأس الرابطة أمام سيراميكا، جماهير المصري بتسافر بأعداد كبيرة وكل الناس بتشيد بجمهور المصري".

واختتم: "كأس الرابطة بداية الانطلاقة للنادي المصري البورسعيدي، وأتمنى أن تكون أول بطولة".

فرج عامر يفتح النار على اتحاد الكرة

وفتح فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري النار على الاتحاد المصري لكرة القدم، مشددا على أن الجبلاية تسببت في خلل في المنظومة الكروية المصرية.

قال فرج  عامر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: "اتحاد الكرة لا يعامل أندية الدوري الممتاز كأندية محترفين وهناك خلل بين الإيرادات والمصروفات".

وأضاف: "الأندية الشعبية سوف تواصل المعاناة خلال الفترة المقبلة بسبب قوة الأندية الاستثمارية".

واختتم: "لابد من وجود رعاة للأندية الشعبية لتسويق المنتجات والشركات جاءت لتقوم بفرق في الدوري والرعاية بالنسبة للأندية في مصر كلام فارغ باستثناء الأهلي والزمالك".

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