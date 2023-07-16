نشرة حوادث الثانية عشر صباحاً.. انذار لنقيب الموسيقيين بسبب مطرب الراب الأميريكي “ترافيس سكوت”

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية، على متابعة اهم اخبار حوادث، من خلال نشرة حوادث على مدار اليوم، وجاء من بين الاخبار التي شهدتها الساعات الماضية، انذار نقيب المهن الموسيقية بإلغاء التصريح الصادر لصالح مطرب الراب الاميريكي "ترافيس سكوت" بالاهرامات، و

القصاص من مُتهمين أنهيا حياة مُسن في الغربية،

ومصرع المحامية أميرة جمال في حادث اليم .. وحصاد حوادث الطرق خلال الأسبوع.

وجاء في تفاصيل الحادث الأول، انذارعلى يد محضر إلى نقيب المهن الموسيقية بصفته وطالب الانذار بإلغاء التصريح الصادر عنه بصفته نقيبا لنقابة المهن الموسيقية والصادر لصالح مطرب الراب الاميريكي "ترافيس سكوت" وفرقته الغنائية لاقامة الحفل الغنائي المقرر إقامته يوم 28/7/2023 بمنطقة اهرامات الجيزة بمحافظة الجيزة وإلغاء كافة الاثار المترتبة علي ذلك قانونا.

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وتفاصيل الواقعة الثانية، انهت محكمة جنايات المحلة، الدائرة الثالثة، قضية مقتل مسن على يد عاطلين بمعاقبة سمكرى دراجات نارية ومكوجى، بحُكم الإعدام.

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وفي تفاصيل الحادث الاهم خلال الساعات الاخيرة من اليوم، جاء تقرير حوادث حول حادث مروري أليم، اسفر عن مصرع المحامية أميرة جمال إثر إصطدام سيارة بها أمام المحكمة الإقتصادية، ما تسبب في حزن شديد لمن يعرفها وأسرتها، وقدم نقيب المحاميين عبد الرحيم علام خالص التعازي كما نعي المحامية ودعا بالصبر والسلوان لأسرتها وأقاربها.

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حوادث الطرق تُواصل حصد الأرواح

وفي حادثٍ أليم خر، لفظ طفل أنفاسه الأخيرة وأصيب شخصان آخران فى حادثين مُختلفين في الطريق الدائرى الجديد "المطرية- بورسعيد"، وجرى نقل المصابين لمستشفى المطرية لتلقى العلاج اللازم، والجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوصول إشارة من القوات المخولة بتأمين المستشفيات، بوصول شخصين مصابين، ومصرع طفل فى حادثتين متفرقتين فى مدينة المطرية بالدقهلية، وتحديدا على الطريق الدائرى الجديد "المطرية - بورسعيد" والرابط بين محافظتى "الدقهلية- بورسعيد"/,

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع الطفل محمد. ا. ال، فيما أصيب الغريب. ال.، مجدى. ع، نتيجة حادثتين متفرقتين على طريق المطرية الدائرى الجديد ونقلهما للمستشفى.

ويتلقى المصابون العلاج اللازم، ونقل جثه الطفل لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بالواقعتين وتحويلهما للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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