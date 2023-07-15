مصرع أميرة جمال في حادث اليم .. حصاد حوادث الطرق خلال أسبوع

اسفر حادث مروري أليم، خلال الدقائق الماضية، عن مصرع محامية أميرة جمال إثر إصطدام سيارة بها أمام المحكمة الإقتصادية، ما تسبب في حزن شديد لمن يعرفها وأسرتها، وقدم نقيب المحاميين عبد الرحيم علام خالص التعازي كما نعي المحامية ودعا بالصبر والسلوان لأسرتها وأقاربها.

وتستمر حوادث الطرق في صبغ الطرق باللون الأحمر، في كفافة انحاء الجمهورية، رغم ما تشهده البلاد من تطور جذري في شبكة الطرق والمواصلات، تظل حوادث الطرق في الارتفاع ليرتفع معها ايضاً اعداد الضحاياوالمصابين، وحسب ما صرحت به منظمة الصحة العالمية تقع نسبة تزيد على 90٪ من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتسجل أعلى معدلات الوفيات من جراء الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في الإقليم الأفريقي فيما تسجل أدنى تلك المعدلات في الإقليم الأوروبي، وحتى داخل البلدان المرتفعة الدخل، من الأرجح أن يتسبب الأشخاص من ذوي الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا في حوادث المرور.

وتسفر حوادث المرور في وفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و29 سنة، تزداد احتمالات تعرض الذكور لحوادث المرور مقارنة بالإناث، منذ مراحل العمر المبكّرة. وتقع حوالي ثلاثة أرباع الوفيات الناجمة إجمالاً عن حوادث المرور73٪ في أوساط الشباب الذكور الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وتزيد بذلك احتمالات تعرضهم للوفاة الناجمة عن تلك الحوادث بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالإناث.

وتعرض " بوابة الوفد" عدد من حوادث الطرق التي شهدتها الطرق والمحاور خلال اسبوع

إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق سفاجا /الغردقة

شهد طريق طريق سفاجا /الغردقة، إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات، تم نقل 5 أشخاص منهم لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج، ورفض 2 نقلهما للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ربع نقل، وميكروباص وأخرى ملاكي، بالكيلو 14 طريق سفاجا - الغردقة، على الفور تم الدفع بعد سيارات لمكان الحادث.

وتبين فور وصول الاسعاف لمكان الحادث اصابة 7 أشخاص، تم نقل 5 منهم لمستشفى سفاجا المركز، ورفق اثنين نقلهم للمستشفى لسهولة إصابتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

مصرع شابين فى حادثين منفصلين بالدقهلية

لقي شابان مصرعهما فى مدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية فى حادثين منفصلين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المطرية، بوصول أحمد زكريا السيد عياد 19 سنة جثة هامدة، نتيجة حادث سير.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سيره على الطريق انقلب التوك التوك الذي يستقله على طريق بحيرة المنزلة، داخل مدينة المطرية وإصابة آخر كان معه.

كما استقبل المستشفى "محمد عبد النبي على الحريرى" 35 سنة، مقيم المطرية جثة هامدة بعد أن صدمته سيارة على طريق بحيرة المنزلة ما بين قريتي الشقولو والنسايمة، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتحرر محضر بالحادثين وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 7 اشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسى علم إدفو

أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسى علم إدفو جنوب البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم

كان اللواء مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 5 طريق مرسى علم إدفو، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين إصابة 7 اشخاص.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا حمادة صدقى عبدالباقي 35 سنة "نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم"أحمد حسن عبدالمجيد" 35 سنة، نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، "ياسر عبد الناصر عبد الحليم" 37 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، " أحمد سيد بكر" 34 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "بدر عنتر عبدالمجيد" 37، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "حسن محمد عوض" 36 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "طارق مصطفى محمد" 21 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق غارب/ الزعفرانة

أصيب 12 شخص، باصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق رأس غارب- الزعفرانة، شمال محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة .

ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق غارب الزعفرانة، علي الفور تم الدفع ب 10 سيارات اسعاف لمكان الحادث، وتبين اصابة 12 شخص باصابات متفرقة .

ونقلت سيارات الاسعاف المصابين الى مستشفي غارب المركزى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة .

إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القصير

أصيب 8 أشخاص بينهم أطفال، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القصير جنوب البحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزى، جارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان اللواء مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القصير، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من، "هويدا على مصطفى" 41 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "جومانا يوسف رمضان" 7 سنوات، سحجات بالوجه وجرح متهتك بالذراع الأيمن، "محمد مجدى عبدالمالك" 35 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، "روفيدة يوسف رمضان" 9 سنوات، جرح سطحى بالذراع الأيمن، "يعقوب احمد عبده" 10 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "محمد عمر عبدالقادر" 14 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، "فرحة رجب سعد" 20 سنة، كدمة بالظهر، "شهد رجب سعد 13 سنة، كدمة بالظهر.

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