انذار لنقيب الموسيقيين لإلغاء حفل مطرب الراب الأميريكي “ترافيس سكوت” بالأهرامات

ارسل المحامى عمر عبد السلام، انذارعلى يد محضر إلى نقيب المهن الموسيقية بصفته وطالب الانذار بإلغاء التصريح الصادر عنه بصفته نقيبا لنقابة المهن الموسيقية والصادر لصالح مطرب الراب الاميريكي "ترافيس سكوت" وفرقته الغنائية لاقامة الحفل الغنائي المقرر إقامته يوم 28/7/2023 بمنطقة اهرامات الجيزة بمحافظة الجيزة وإلغاء كافة الاثار المترتبة علي ذلك قانونا.

حفل غنائي لمغني الراب الاميريكي ترافيس سكوت

بعد ان تم الإعلان عن إقامة احدي الحفلات الغنائية لمغني الراب الاميريكي ترافيس سكوت بمنطقة اهرامات الجيزة "اسفل سفح الاهرامات "بمحافظة الجيزة يوم الثامن والعشرون من الشهر الجاري وقد أعلنت الشركة المنظمةلاحياء الحفل عن نفاذ تذاكر الحفل، بعد نصف ساعة من طرحها للبيع فضلا عن قيام الشركة المنظمة بعدم السماح باصطحاب أجهزة المحمول وكاميرات التصوير لمنع تصوير فاعليات الحفل وبمجرد الإعلان عن إقامة الحفل المشار اليه قوبل هذا الحفل برفض مجتمعي عارم من خلال منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإلغاء هذا الحفل فضلا عن تصدر الكتاب والمثقفين مشهد الرفض واعلانهم عبر الصحف الإخبارية رفضهم التام لاقامة هذا الحفل، وحيث إن أسباب الرفض المجتمعي لاقامة هذا الحفل علي الأراضي المصرية مرجعه خلفية الطرب الأمريكي المعروفة بانه من اشد الداعمين للماسونية العالمية ومنطو الافروسنتريك المناهضة للهوية المصرية والتراث الحضاري المصري فضلا عن ان المادة الترويجية التي يستعين بها المغني الاميريكي تضم رموزا واكوادا ماسونية بداية من شكل البوابة ورمز العين، والمثلث، والإله “مولخ” على بوابة التصميم، الذي يقبل القرابين مقابل الشهرة والأموال، بخلاف نوع ترددات الموسيقى التي تستخدم في مثل هذا الحفلات بما لها تأثيرا على شحن الأجواء بالطاقة المزاجية الغريبة.

كما افاد به بعض شهود العيان الذين حضروا الحفلات السابقة فضلا عن ان حفلاته السابقة قد شهدت ارتكاب افعال مخلة بالاداب العامة من خلال ممارسة الجنس وتعاطي المواد المخدرة وممارسة الطقوس الشيطانية مما ادي الي تساقط عشرات القتلي والمصابيين واصابة المئات منهم بنوبات صرع واغماء مما ادي الياقامة اهالي الضحايا لمئات الدعاوي القضائية امام القضاء الاميريكي ضد مقيم الحفل لمطالبته بالتعويضات المالية فضلا عن سبق قيام السلطات السعودية في شهر مارس الماضي بالغاء حفل لهذا المغني.

وحيث ان اقامة هذا الحفل علي الاراضي المصرية يتنافي مع كافة الاديان السماوية الاسلامية والمسيحية على حدا سواء ويتنافي مع القيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية ويخالف الاداب العامة والنظام العام بمدلولها الشامل، فضلا عن انه ينذر بارتكاب جرائم جنائية معاقب عليها بمقتضي احكام قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة والمخدرات.

ويتوجب على نقابة المهن الموسيقية الاضطلاع بدورها بدورها المهني والمجتمعي في الحفاظ على التراث الانساني والهوية المصرية والعربية للمجتمع والتي تعد عاداته وتقاليده وقيمه من مكوناته وحمايتها من اي مخاطر خارجية محتملة تهدد قيم المجتمع، فضلا عن دورها الفاعل في الحفاظ علي الاداب العامة والذوق العام ومن ثم يمتنع علي النقابة العامة للمهن الموسيقية الا تصدر اي تصريح لاي فرقة غنائية اجنبية قادمة من الخارج لاقامة حفلاتها داخل الدولة المصرية اذا كان مسلك هذه الفرق الغنائية يخالف قيم وعادات وتقاليد الاسرة المصرية، وذلك طبقا للائحة الداخلية لنقابة المهن الموسيقية ولما كانت التصاريح التي تصدرها النقابة العامة للمهن الموسيقية للفرق الاجنبية التي تاتي من الخارج لاقامة حفلاتها داخل الاراضي المصرية يجب ان تلتزم بكافة القيم والعادات والتقاليد للمجتمع المصري والا تخالف الاداب العامة والذوق العام ولما كانت المادة الاولي من اللائحة الداخلية لنقابة المهن الموسيقية تنص في فقرتها الثانية علي ان وتضطلع النقابة بدور فعال في بناء المجتمع الموسيقي وتطويره مع الحفاظ علي التراث الإنساني في اطار الهوية المصرية والعربية وكذا حماية مهنة الموسيقي بكافة فروعها ومجالاتها وتنظيم مزاولتها والعمل المستمر علي رفع مستوي وكفاءة العاملين فنيا وثقافيا واجتماعيا.

وتنص المادة 11 من ذات اللائحة علي ان " علي الأجانب الراغبين بالاشتغال بالمهن الموسيقية او الغناء داخل مصر وكذلك الراغبين في استقدام الفرق الأجنبية من الخارج افراد او جماعات ان يتقدم للنقابة بطلب التصريح مصحوبا بصورة التعاقد بين الاجر ومدة العمل ومكانه مقابل تحصيل رسم لمراقبة النقابة في تنفيذ العقد وحتي تسطيع النقابة تقدير الرسم النسبي المستحق والذي يتراوح بين 10% و20% من قيمة الاجر وفقا لكل حالة علي حدة يقررها مجلس النقابة وحيث تنص المادة العاشرة من الدستور المصري علي ان "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

لذلك فان المنذر ينبه على المنذر اليه بصفته بإلغاء التصريح الصادر عنه بصفته نقيبا لنقابة المهن الموسيقية والصادر لصالح مطرب الراب الاميريكي "ترافيس سكوت " وفرقته الغنائية لاقامة الحفل الغنائي المقرر اقامته يوم 28/7/2023 بمنطقة اهرامات الجيزة بمحافظة الجيزة وإلغاء كافة الاثار المترتبة على ذلك قانونا.