القصاص من مُتهمين أنهيا حياة مُسن

أصدرت محكمة جنايات المحلة، الدائرة الثالثة، بمعاقبة سمكرى دراجات نارية ومكوجى، بحُكم الإعدام وذلك لتورطهما في إنهاء حياة مسن.

اقرأ أيضاً: المؤبد لـ6 متهمين بخطف رجل أعمال وابتزازه إلكترونيًا فى المحلة





وذلك بعد أن قام المُتهمان باستدراج مسن يبلغ من العمر 65 عاما وهو خارج من المسجد عقب صلاة العشاء، بحجة قيامه برفع مواد بناء مقابل حصوله على 100 جنيه، وتعدوا عليه بالضرب بشاكوش وأسلحة بيضاء ولم يتركوه إلا جثة هامدة وسرقوا مبلغا ماليا ما يقرب من 65 ألف جنيه وتخلصوا من الجثة فى مجري مائي.

برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي

كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في كشف غموض واقعة اختفاء المجني عليه بعد خروجه من صلاة العشاء، حيث تبين قيام المتهمين باستدراجه لشقة احدهما بحجة القيام ببعض الأعمال مقابل أجر، وقاما بوضع مخدر في الشاي له وما أن ظفرا به حتي قام أحدهما بضربه على رأسه بمطرقة ضربتين وسقط غارقا في دمائه، وقاما بعد ذلك بوضع الجثمان في غسالة مياه ونقله بدراجة نارية لمجري مائي والتخلص من الجثة، بعد أن سرقا منه مبلغ 65 ألف جنيه.

كما كشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بشراء ثلاجة جديدة وسماعات وسداد ديونه بينما قام الثاني بالهرب لمدينة رأس البر

مُعاقبة مُتهم بالإتجار في المخدرات

وفي سياقٍ مُنصل، قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ت ا"عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والأقراص المخدرة، كما تم ضبط سلاح ناري بحوزته بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والأقراص المخدرة على نطاق واسع على نطاق واسع وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين وعدد من الاقراص المخدرة كما تم ضبط سلاح ناري بحوزته وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المواد المخدرة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.