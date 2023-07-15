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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بازار لدعم سيدات شرم الشيخ صاحبات المشروعات الصغيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

استضافت احدى القرى السياحية بازار سيدات بمدينة شرم الشيخ (Mrs. sharm  bazaar) لدعم صاحبات المشروعات متناهية الصغير ، تحت شعار "مشروعك من البيت"، وسط اقبال كبير من المصريين والأجانب.

وقالت شرين الهواري - عضو المجلس القومي للمراة بجنوب سيناء، والمنظم والمنسق العام لبازار سيدات شرم الشيخ.

و إن هدفنا تسليط الضوء على سيدات شرم الشيخ المبدعات في الشغل اليدوي وسيدات سيناء بصفة عامة، ومساعدتهن في التسويق وعرض منتجاتهن على السياح ورؤية إبداع المرأة المصرية.

يذكر أن 25 سيدة من صاحبات المشروعات متناهية الصغر شاركت في البازار، المشاريع المتناهية الصغر تحت شعار مشروعك من البيت، وتضمنت المعروضات ملابس و وأحذية ومنتجات البشرة و مستلزمات البيت و المفروشات و مستلزمات النظافة 

 

 

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