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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للمرأة في القيادة

الدكتورة نجلاء العادلي،
الدكتورة نجلاء العادلي، مديرة إدارة التعاون الدولي

‏كشفت الدكتورة نجلاء العادلي، مديرة إدارة التعاون الدولي في المجلس القومي للمرأة، عن تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة.

 

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إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة

 

وقالت العادلي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم السبت، إن البرنامج التدريبي هو رحلة تعليمية مميزة تفيدهن وتزيد من تطويرهن سواء على المستوى العملي أو على المستوى الشخصي والبرنامج يكون تحت مظلة مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة يدعمه الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن البرنامج كان يستهدف عددًا من السيدات لتولي المناصب العليا والمتوسطة سواء في الحكومة أو في القضاء أو في القطاع الأكاديمي من 34 جهة.

https://www.youtube.com/watch?v=dG1ORCwMrhc

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