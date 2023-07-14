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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق معسكر شكاوى المرأة للتوعية بالصحة النفسية وإدارة حالات العنف ضدها

معسكر شكاوى المرأة
معسكر شكاوى المرأة للتوعية بالصحة النفسية وإدارة حالات العن

انطلقت  مساء أمس فعاليات معسكر لمديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة للتوعية عن الصحة النفسية وإدارة حالات العنف ضد المرأة "  والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالشراكة  مع مؤسسة باثفيندر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع مؤسسة سيف و شركة فودافون مصر، والذي يستمر على مدار أربعة أيام في الفترة من 13-16 يوليو 2023 . 

 

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دعم قدرات العاملين في خط استشارات  شكاوى المجلس القومي للمرأة 


يهدف المعسكر إلى دعم قدرات العاملين في خط استشارات  شكاوى المجلس القومي للمرأة "رقم ١٥١١٥ “نفسيا ًوتقنيا ًمن خلال أنشطة تساعدهم لتفريغ الضغط ومنع الاحتراق الوظيفي وحمايتهم من إعادة الصدمة وأيضا مدهم بمهارات تكنيكية في التعامل مع المكالمات التي يستقبلها الخط الساخن وإدارة حالات العنف ضد المرأة  التي يتلقونها يوميا  يتضمن المعسكر مناقشة العديد  من الموضوعات مثل المسؤولية والأدوار وتأثيرها على الصحة النفسية ، وكيفية التعامل مع الأنواع المختلفة من المتصلين. 

 

انطلاق معسكر شكاوى المرأة للتوعية  بالصحة النفسية وإدارة حالات العنف ضدها

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