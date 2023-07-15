عاجل
السيسي يتوجه إلى نيروبى للمشاركة فى القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقى وظائف خالية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. اعرف الشروط Pakistan.. مقتل جنود باكستانيين يلوح بأزمة جديدة مع الشقيقة أفغانستان
السبت 15 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مايا مرسي: مصر لديها خطة عمل للقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن مصر لديها خطة عمل محددة لتنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة والتوصيات الخاصة بها  ، واستعرضت تجربة مصر في تنفيذ الاتفاقية ، وفى تقديم التقرير الوطنى  للجنة المعنية بالاتفاقية .
 

txt

المرأة العربية تكرم مقررة القومي للمرأة بالشرقية

txt

القومي للمرأة يطلق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة

txt

القومي للمرأة مشيدًا بمشروع قانون تحالف العمل الأهلي: تحية من القلب على المقترحات والصياغة

جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات الورشة الاقليمية حول "تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة و الاطلاع على  الممارسات الفضلى لتقديم التقارير للجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتى نظمتها وزارة شئون المرأة بدولة فلسطين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بحضور أمال حمد وزيرة شئون المرأة بدولة فلسطين ، وفاء بنى مصطفى ممثلة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالمملكة الأردنية ، والدكتورة نهلة حيدر عضو لجنة السيداو ، وبمشاركة الممثلين المعنيين بالمرأة  في عدد من الدول العربية والاسلامية  فضلاً عن ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة    .

استهدفت ورشة العمل تبادل الخبرات والتجارب حول طرق تقديم التقارير للجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة .

مواد متعلقة

المرأة العربية تكرم مقررة القومي للمرأة بالشرقية

القومي للمرأة يطلق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة

القومي للمرأة مشيدًا بمشروع قانون تحالف العمل الأهلي: تحية من القلب على المقترحات والصياغة

محافظ بني سويف يناقش أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة

القومي للمرأة يشارك في المؤتمر الإقليمي للمساواة بين الجنسين بالمغرب
الجريدة الورقية