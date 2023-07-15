مايا مرسي: مصر لديها خطة عمل للقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن مصر لديها خطة عمل محددة لتنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة والتوصيات الخاصة بها ، واستعرضت تجربة مصر في تنفيذ الاتفاقية ، وفى تقديم التقرير الوطنى للجنة المعنية بالاتفاقية .



جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات الورشة الاقليمية حول "تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة و الاطلاع على الممارسات الفضلى لتقديم التقارير للجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتى نظمتها وزارة شئون المرأة بدولة فلسطين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بحضور أمال حمد وزيرة شئون المرأة بدولة فلسطين ، وفاء بنى مصطفى ممثلة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالمملكة الأردنية ، والدكتورة نهلة حيدر عضو لجنة السيداو ، وبمشاركة الممثلين المعنيين بالمرأة في عدد من الدول العربية والاسلامية فضلاً عن ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة .

استهدفت ورشة العمل تبادل الخبرات والتجارب حول طرق تقديم التقارير للجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة .