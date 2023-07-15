حوت عملاق يقاتل سمكة قرش وينقذ عالمة أحياء .. فيديو

تعرضت عالمة أحياء، لهجوم سمكة قرش مفاجئ، أثناء غوصها في المحيط الهادئ، لحظات مرعبة عاشتها العالمة، وشريط من حياتها يمر سريعًا أمام عينها، فكيف النجاة من قاتل بحري في بيئته؟.

معركة في المحيط

وتقول عالمة الأحياء أثناء اقتراب سمكة قرش مني، رأيت حوتا ضخما يبلغ وزنه 50 ألف رطل، وإذا به يتصدى لسمكة القرش ويمنعها من الفتك بي.

حوت ينقذ عالمة أحياء

وذكرت عالمة الأحياء البحرية نان هاوزر، أن حوت عملاق منحها الحياة بعد أن فقدت الأمل عندما هاجمتها سمكة قرش سمكة قرش من نوع النمر يبلغ ارتفاعه 15 قدمًا.

وتابعت هاوزر، 69 عامًا، باكية أن المواجهة التي حدثت قبالة شاطئ موري، راروتونجا، بجزر كوك، تم إصدار اللقطات الآن كجزء من حدث "Sharkfest" السنوي التابع لـ"ناشيونال جيوغرافيك".

وتظهر عالمة الأحياء في الفيديو، وهي تحاول تجنب الاصطدام بالزعانف الصدرية الضخمة للحوت - الموجودة على جانبيها.

والأمر الذي حير الكثيرين بأن حوت بهذه الضخامة بدلًا من مهاجمة نان هاوزر، تدخل لإنقاذها.

وتابعت: "أدركت فجأة أن القرش يقترب مني مباشرة بالأسفل". قالت العالمة إنها عندما رأت القرش يقترب، علمت هي والحوت "أن هذا وضع خطير، وأرادت الخروج من الماء".

عالمة الأحياء البحرية نان هاوزر

الحوت المنقذ

ونجح الحوت في إنقاذ هاوزر، بعد أن دفعها إلى ظهر القارب باستخدام مقدمة رأسه، وصعدت إلى القارب، ليمنحها حياة جديدة بعد أن كانت في عداد الموتى بين فكي قرش، مشيرة إلى أنه كان هناك بجانبي يحميني.

ويقول العلماء إن سلوكه يشبه إلى حد كبير سلوك الأم الحدباء تجاه عجلها، وهذه الحيتان تعلمت مهاجمة الفريسة وجهاً لوجه بشكل استباقي.