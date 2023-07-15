إقبال المواطنين على الشواطئ أول أسبوع "الويك إند" بالإسكندرية

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، إقبال من المواطنين على الشواطئ، حيث يسود اليوم السبت، طقس معتدل مشمس مائل للحرارة نهارًا على كافة أنحاء المدينة الساحلية، وذلك تزامنا مع بدء اول أسبوع "الويك اند 2023. " خلال فصل صيف 2023، فيما زادت الرطوبة من الشعور بحرارة الطقس.

وتراوحت درجات الحرارة على عروس البحر المتوسط، اليوم، بين 24 للصغرى و27 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 13 كيلو متر/ الساعة، ونسبة الرطوبة وصلت إلى 63%.

وأوضح الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه جرى رفع الرايات الخضراء على شواطئ شرق المدينة، والحمراء على شواطئ القطاع الغربي.

وأضاف أن نسب الاشغال لم تتعدى 25% حتى الآن في شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، متوقعًا أن تزيد نسب الإشغال قبل الثانية عشر نظرًا لهدوء الأمواج والطقس المعتدل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجهت عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الأجواء الحارة منها الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وغطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة، بالإضافة إلى التواجد في أماكن جيدة التهوية.

ووفقاً لتقارير هيئة الأرصاد الحوية، سجلت درجات الحرارة على عروس البحر المتوسط، اليوم، 24 للصغرى و27 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 13 كيلومترا/ الساعة، ونسبة الرطوبة وصلت إلى 63%.. فيما زادت الرطوبة من الشعور بحرارة الطقس.