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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التنمية المحلية تستجيب لشكوى تراكمات القمامة بمنطقة أرض الجولف

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية بالتفاعل والاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين في جميع المحافظات، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.   

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قامت وزارة التنمية المحلية باستجابة فورية لشكوى بعض المواطنين المنشورة اليوم بجريدة الأهرام حول تراكم أكوام من القمامة بجانب أسوار العمارات وبين السيارات في شارع أسماء فهمي بأرض الجولف بمحافظة القاهرة، إضافة إلى قلة أعداد عمال النظافة للشركة العاملة بالمنطقة، مما أدى إلى تكدس القمامة بالشارع. 

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتواصل على الفور مع مسئولى شركة انفيروماستر العاملة فى المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة حيث تم الدفع بعدد من سيارات النظافة والعمال لرفع تراكمات القمامة التى كانت تنتشر في الشارع، كما تناشد الوزارة المواطنين بالحفاظ على النظافة وعدم إلقاء أى قمامة على أبواب العقارات ووضعها فى الصناديق المخصصة لذلك للحفاظ على الشكل العام الخارجي للمنطقة.

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الجريدة الورقية