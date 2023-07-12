رسوم تحصيل القمامة بمنظومة المخلفات الجديدة.. فيديو

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل ملف التصالح في مخالفات البناء، وقانون وضع اليد الذي أرسلته الحكومة للبرلمان.

ولفت إلى أن قانون التصالح متوقع انتهاء إقراره قريبًا، مؤكدًا أن قانون وضع اليد يوقف نزيف التعدي على الأراضي التابعة للدولة، علاوة على أن لجنة استرداد أراض الدولة تقدمت بمقترحات مهمة لحل تلك الأزمة.

وبشأن منظومة القمامة، تابع السجيني، قائلًا: “أوجه الشكر للرئيس السيسي لأن تلك المنظومة يتم متابعتها من قبل مؤسسة الرئاسة”، مشيرًا إلى أنه تم تجميع المعلومات عن خرائط المدافن والمصانع ونظام الجمع في المحافظات، علاوة على تقديم مقترح كيفية الاستفادة من منظومة المخلفات.

وقال النائب البرلماني: “منظومة المخلفات مش بتجيب فلوس لكن هتديني خدمة وجودة، ومؤسسات الدولة تقدمت بدور يخصها في هذا الملف بداية من تجميع القمامة حتى استخراج الوقود أو الأسمدة العضوية منها، معلقًا: صناعة احتاجت لقانون تشريعي وهيكلي”.

رسوم النظافة:

واستكمل السجيني: “هناك شركة تولت النظافة في الإسكندرية، ولأول مرة منذ عهد عبدالسلام محجوب نجد مظهرًا راقيًا لعروس البحر المتوسط، مستطردًا: لدينا خسائر في هيئتي النظافة في الجيزة والقاهرة تصل لـ ملياري جنيه”.

وبشأن رسوم تحصيل القمامة، أكد عضو النواب أن رسوم تحصيل القمامة في منظومة المخلفات الجديدة تبدأ من 2 جنيه حتى 40 جنيهًا حد أقصى، على أن يتم تحصيلها على وصل الكهرباء، والتحصيل يكون بشرط لتسكين الشركات.

وبشأن قانون اقتناء الحيوانات، اختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مردفًا: “القانون سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وكانت الكلاب تضرب وتسمم لكن القانون الجديد يجرم ذلك”.