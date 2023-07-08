عاجل
الأرض المباركة تحقق المعجزات.. 131 عملية فصل توائم ناجحة في السعودية
السبت 08 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب أيمن محسب يطالب بحصر مقالب القمامة العشوائية ووضع خطة لرفعها

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التنمية المحلية، والبيئة، بشأن مواجهة انتشار مقالب القمامة العشوائية وإعداد خطة لرفعها والتخلص منها، لافتا إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات وتوطينها بكافة الأجهزة والمؤسسات.

txt

وزير الدولة للإنتاج الحربي يثمّن توصيات "لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب"

txt

وزيرة البيئة تلتقي بعض أعضاء النواب والشيوخ لبحث عدد من الموضوعات

txt

بكري: "مجلس النواب مستمر حتى انتهاء مدته الدستورية".. فيديو

وقال "محسب"، في طلبه، إن ملف إدارة المخلفات الصلبة من أهم التحديات التى تعمل الوزارات المعنية ممثلة في وزارتي البيئة والتنمية المحلية، حيث تعكس هذه الرؤية الأبعاد الثلاثية للتنمية المستدامة، والمتمثلة فى البعد البيئى، والاقتصادى، والاجتماعى، مؤكدا على أنه رغم الجهود المبذولة من جانب الدولة من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، إلا أنه لازال الشارع المصرى يواجه ظاهرة غاية في الخطورة وهي انتشار مقالب القمامة العشوائية وسط المناطق السكنية.

المقالب العشوائية

وأكد عضو مجلس النواب، أن المقالب العشوائية تشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين حيث تكون هذه القمامة بداية لانتشار الميكروبات التى تسبب الكثير من الأمراض، بالإضافة إلى أنها تضر بالشكل الحضاري للشارع المصري، مشيرا إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، تؤكد تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة حيث احتلت القاهرة الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء، فقد بلغت معدلات الملوثات بها 20 ضعف الحدود المسموح بها وتسبب أضرارا تتجاوز تكلفتها 60 مليار جنيه، وكان من أبرز أسباب التلوث القمامة.

وأضاف "محسب"، أن ذلك يأتي في ظل تقاعس المسئولين عن إدارة هذا الملف، الذين يتركون المواطن فريسة لهذه المخاطر، مطالبا بضرورة تبني خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة يكون من بينها القضاء تماما على مقالب القمامة العشوائية، وإنشاء محطة وسيطة منها الثابت والمتحرك والتوسع في المدافن الصحية الآمنة ومعالجة المخلفات التي يتم جمعها من مصدرها.

وطالب "محسب"، بإصدار توجيهات إلى المحافظين بإجراء حصر رسمي لمقالب القمامة العشوائية المنتشرة في نطاق محافظاتهم، ووضع خطة لرفع هذه التراكمات التى تعتبر قنبلة موقوته تهدد سلامة وصحة المجتمع المصري، وذلك وفقا لجدول زمنى محدد.

وأكد النائب أيمن محسب، على أهمية التوسع في إنشاء مصانع تدوير القمامة لتعظيم الاستفادة منها باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي، والتى يمكن أن تحقق عائد ضخم حال إدارتها بشكل سليم، وهو ما فعلته العديد من الدول على رأسها ألمانيا والصين التى اتجهت إلى استيراد القمامة من دول أخرى لإعادة تدويرها والاستفادة منها.

مواد متعلقة

النائب أيمن محسب يوضح أهمية إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية

د. أيمن محسب: طفرة الطرق أنهت حالة العيش في الجراج الكبير (فيديو)

أيمن محسب: الحوار الوطني طرح أكثر من فكرة لتطوير السياحة العلاجية (شاهد)

أيمن محسب يقدم روشتة للنهوض بالسياحة (شاهد)

النائب أيمن محسب: ما هي خطة الدولة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل ؟

د. أيمن محسب يشيد بوحدة إزالة المعوقات الاستثمارية.. البيروقراطية بدأت تموت

الحوار الوطني.. أيمن محسب يطالب بتطبيق موازنة الأداء والبرامج لكفاءة وفاعلية الإنفاق العام
الجريدة الورقية