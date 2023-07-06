رفع 870 طن من القمامة والأتربة و المخلفات الصلبة بشوارع وميادين المنصورة

انطلقت اليوم الخميس اعمال حملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبه والاتربة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بمدينة المنصورة وذلك بمشاركة 9 وحدات محلية بنطاق المحافظة..

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه تم رفع 570 طن من القمامة و100طن اتربه و20 طن من المخلفات الصلبة ونواتج تقليم الاشجار بالشوارع والميادين نطاق المنطقة المركزية ونطاق الطرق الرئيسية السريعة من سندوب حتي المنطقة الصناعية بجمصه ..

واوضح " المحافظ"أنه يشارك في الحملة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصوره والوحدات المحلية وبمشاركة نواب رؤساء الوحدات المحلية من أجل رفع كفاءة ومستوي النظافة داخل مدينة المنصوره عروس النيل .

واكد "مختار" علي اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين..

هذا وقد هذا وقد باشرت الحملة اعمالها باشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة و عماد النجار مدير ادارة البيئة وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من دكرنس ومنيه النصر ونبروه وشربين وبلقاس وبني عبيد والسنبلاوين وميت غمر واجا..

وعلي الطرق السريعة من سندوب حتي المنطقة الصناعية بجمصه استمرت اعمال النظافة ورفع الاتربة والقمامة علي هذه الطرق باشراف ومتابعة السادة رؤساء الوحدات المحلية الواقعة في نطاقها هذه الطرق حيث ان الحملة شملت(تشغيل9 مكنسيات علي الطرق السريعه بدايه من كوبري سندوب حتي جمصه،وبالمنطقة المركزية فقد تم رفع الاتربه من شارع بورسعيد وغسيل رصيف كورنيش المشايه ودهان سور الكورنيش بدايه من حديقه عروس النيل و ترميم الرصيف أمام دوره المياه العموميه بشارع الترعه ورفع الاتربه من ارصفه شارع الجيش ورفع كفاءه النظافه العامه بشارع عبد السلام عارف والجيش و الدراسات وقناه السويس والترعه والمدير والجمهوريه والمشايه وسعد زغلول وتقليم أشجار شارع المشايه السفليه ورفع ناتج التقليم منها بالاضافه الي تكثيف النظافه العامه بحديقه شجره الدر رفع كفاءه نظافه كورنيش مدخل المنصوره و ري الحدائق بشارع الجيش)..

والجدير بالذكر أيضاً أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.