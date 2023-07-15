الحكم بإعدام المتهمين بإنهاء حياة الطفل زياد لسرقة هاتفه

جنايات بنها..الحكم بإعدام قتلة الطفل زياد لسرقة هاتفه المحمول بكفر شكر

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة في محافظة القليوبية، برئاسة المستشار سيد رفاعى، وعضوية المستشارين عماد فتحي حلمى ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بمعاقبة المتهمين بإنهاء حياة الطفل زياد أشرف لسرقة هاتفه المحمول بإحالة أوراقهما إلى مفتى الجمهورية للنظر في إعدامهما.

وقالت النيابة في مرافعتها في القضية إن المتهمين لم يلتفتا لتوسلات المجنى عليه واستعطافه لهما بتركه وعدم قتله وانقضا عليه وقتلاه غير عابئين بتوسلاته دون أدنى رحمة منهما، كما سردت النيابة خلال المرافعة تفاصيل الواقعة، واعترافات المتهمين، واستعرضت مقاطع مصورة تم الحصول عليها من موقع ارتكاب الواقعة.

وأحال المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها الكلية المتهمين، وهما «محمد ع ح» و«محمد ا ش»، لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا المجنى عليه الطفل «زياد أشرف» عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية، إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته «هاتف محمول ومبلغ مالي» وخوفا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجنى عليه وقاما باصطحابه إلى حيث مكان مقتله وما إن وصلا رفقته حتى قام المتهم الثاني بإسقاطه أرضًا وقام المتهم الأول بالجلوس عليه صوب قدمه ممسكًا يديه حال قيام المتهم الثاني بالإطباق على عنقه بيده مستمرا في الإطباق عليها حتى لفظ أنفاسه.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجنايتين أخريين تاليتى الوصف قد تقدمتها، إذ إنهما في ذات المكان والزمان خطفا الطفل المجنى عليه بطريق التحايل بأن قام المتهم الأول بالتربص مستغلًا حداثة سنه طالبًا منه التوجه إلى إحدى المناطق الزراعية النائية، حيث وجود المتهم الثاني بعدما اتفقا سويًا على سرقته وتمكنا بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين المواطنين.

وقام المتهم الأول بجذب هاتفه المحمول عنوة وسلمه للمتهم الثاني وطلب منه إخراج ما بحوزته من أموال واستطالت يده جيب بنطالونه وأخرج المبلغ المالي وقدره مائة وخمسون جنيهًا كانت بحوزته بعدما هددا إياه بإخراجها وتمكنا بتلك الوسيلة من هاتفه المحمول والمبلغ ثم خلصا عليه بخنقه حتى الموت.