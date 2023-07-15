القصة الكاملة لسرقة فيلا توفيق عكاشة.. لصان سرقا ملايين الجنيهات   

مثلت واقعة سرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة، لغز أمام الأجهزة الأمنية، وعلى مدار 3 أيام، يكثف رجال المباحث جهودهم بمراجعة الكاميرات، وباستخدام التقنيات الحديثة، حتى نجحوا في نصب الشباك والإيقاع بلصوص فيلا عكاشة.

توفيق عكاشة في الساحل الشمالي

كان الإعلامي توفيق عكاشة يقضي إجازة عيد الأضحى على شواطئ الساحل الشمالي قبل أن يضطر للعودة إلى القاهرة، ليكمل عمله ويتفاجئ بسرقة فيلته بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

توفيق عكاشة

مغارة توفيق عكاشة

فور وصول توفيق عكاشة إلى فيلته، اكتشف تسلل مجهولين إلى الداخل وسرقة بعض محتوياتها ما بين مبلغ 4 آلاف دولار ومشغولات ذهبية و4 ساعات باهظة الثمن تقدر بنحو 3 ملايين جنيه.

بلاغ بسرقة فيلا عكاشة

تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا من الإعلامي توفيق عكاشة، يفيد بسرقة الفيلا الخاصة به، لتخطر قسم شرطة أول أكتوبر ليوجه العميد محمد أمين رئيس مباحث القطاع بسرعة التحرك وإجراء معاينة دقيقة لمداخل ومخارج الفيلا وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد كيفية الدخول ومن ثم تحديد وضبط الجاني.

3 أيام بحث وتفتيش عن المتهمين

كثف رجال المباحث، جهودهم تحت قيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث فرقة وسط أكتوبر والمقدم أحمد السويركي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، وبعد 3 أيام من التفتيش تنجح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين بسرقة فيلا توفيق عكاشة.

وأكدت التحريات، عدم تواجد أحد بالداخل وتسللا واستوليا على المسروقات دون إيذاء ابنة الإعلامي.

مأمورية سرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ألقت القبض على المتهمين وأرشدا عن المسروقات.

عكاشة وزوجته يشكران الأجهزة الأمنية

تقدم "عكاشة" وزوجته حياة الدرديري بالشكر لرجال الشرطة على جهودهم وسرعة إنجاز القضية.