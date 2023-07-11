إصابة 9 أشخاص في حادث مرورى بمفيض باريس بالوادي الجديد

إصابة 9 أشخاص، في حادث مرورى، بمنطقة مفيض باريس في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى باريس المركزى، وتم نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصى لاستكمال العلاج، و تحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 9 مصابين في حادث مروري لمستشفى باريس المركزي وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بالمدخل الثاني لمفيض باريس بطريق باريس العوينات أسفر عن إصابة كل من: "محمود احمد ابراهيم" 33 سنة ومقيم أسيوط، "حسين عامر عبد السلام" 15 سنة، ومقيم أسيوط، "محمد أحمد ابراهيم" 35 سنة، "احمد عبد السلام حسين" 25 سنة، ومقيم أسيوط، "محمد عبد السلام حسين" 30 سنة، ومقيم أسيوط، "حسام علي السيد" 18 سنة، ومقيم أسيوط، "حمدي موسي احمد" 43 سنة، ومقيم بالوادي الجديد، "أحمد حمدي موسي" 12 سنة، ومقيم الوادي الجديد، "أحمد موسي احمد" 35 سنة ومقيم الوادي الجديد.

وتم نقل المصابين لمستشفى باريس المركزي، وجاري نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي لاستكمال العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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