تفاصيل كراسة شروط حجز شقق الأوقاف 2023

كراسة شروط حجز شقق الأوقاف 2023.. يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن الوحدات السكنية والشقق التى توفرها وزارة الإسكان.

شقق الأوقاف 2023

كراسة شروط حجز شقق الأوقاف 2023

وقد أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، منذ أيام قليلة مضت عن طرح شقق ومحلات ووحدات إدارية بالتعاون مع بنك القاهرة في عدد من المدن والمحافظات الجديدة على مستوى الجمهورية.

كراسة شروط حجز شقق الأوقاف 2023

وتم طرح كراسة الشروط لحجز وحدات وزارة الأوقاف، بالتعاون مع بنك القاهرة، وتتوافر كراسة الشروط في مقر الهيئة "هيئة الأوقاف" والمناطق التابع لها بجميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كراسة الشروط من فروع بنك القاهرة.

قيمة مقدم الحجز لشقق هيئة الاوقاف 2023

حددت هيئة الأوقاف المصرية مقدم حجز الوحدات السكنية التي تطرحها مؤخرًا بما يقرب من 16 ألف جنيه، بالإضافة إلى 200 جنيه مصاريف إدارية.

أقساط شقق وزارة الأوقاف 2023

ويبلغ قسط شقق وزارة الأوقاف بالنسبة لمنخفضي الدخل ما بين 5 لـ 40 ألف جنيه، وذلك وفقا لمستوى الدخل، يتم الخصم من سعر الوحدة.

أماكن طرح شقق الأوقاف 2023

جاءت أماكن طرح وزارة الأوقاف 2023، في أماكن عدة بمحافظات الجمهورية وهذه المحافظات هي: (القاهرة – الجيزة – القليوبية – بورسعيد – السويس – التل الكبير – الشرقية – الفيوم – بني سويف – البحر الأحمر (الغردقة وسفاجا) – القصير – طنطا – المحلة – كفر الشيخ – دمياط – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الدقهلية – المنيا – أسيوط – سوهاج – الوادى الجديد – قنا – الأقصر – أسوان).