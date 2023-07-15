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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يصل مدينة الغردقة لتفقد عدد من مشروعات الطرق والمرافق

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لتفقد عدد من مشروعات الطرق والمرافق وغيرها من المشروعات التي تتولى الوزارة تنفيذها فى المحافظة، من خلال الجهاز المركزى للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

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مشروعات سكنية  

ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.

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