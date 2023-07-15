عمرو أديب يعلق على زيارة آبي أحمد لمصر.. عدو ولا حبيب؟ (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد لمصر وجولته في العاصمة الإدارية، في ظل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا.

كلمة أثيوبيا المرات السابقة لم تكن تنفذ

وقال عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، مساء اليوم : "الناس مندهشة.. الراجل ده عدو ولا حبيب؟"، معقبا: " رئيس وزراء أثيوبيا وعد أنه لن يلحق أي ضرر بمصر والسودان جراء الملء الرابع لسد النهضة، معتبرا أن كلمة أثيوبيا المرات السابقة لم تكن تنفذ، متسائلا: “هل ستكون مختلفة هذه المرة؟”.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: “ أنا متابع معاكوا موضوع سد النهضة منذ سنوات ضوئية و كنت فى أمريكا والوفد كان موجود برضو فيما يخص هذا الشأن وكنا خلاص وهنمضي، مش عارف كلمة أثيوبيا لم تكن ذات تنفيذ، وهل هذه المرة سينفذوا كلامهم”.

وتابع الإعلامي عمرو أديب: “الكلام الأن أنه سيكون هناك مفاوضات بيننا، معلش دي المرة ال15 اللي اثيوبيا تقول هنقعد نتفاوض على سد النهضة وفجأة ميكملوش”.

ورد الإعلامي محمد الباز، إن بعض المتسكعين على مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من زيارة آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي إلى القاهرة.



واستنكر "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" مساء اليوم الجمعة، سخرية البعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على زيارة آبي أحمد، خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تعد علامة فارقة في علاقات الدولتين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "جايين يقولك هياخد النيل، ومش عارف هياخد إيه من مصر، كل الكلام ده تهريج ومفيش حاجة من دي حقيقية، والزيارة دي هامة جدا لمصر".

وتابع محمد الباز، أن زيارة آبي أحمد لمصر، تؤكد على اهتمام مصر بالدبلوماسية وقوة مصر الناعمة وقدرتها على تحقيق المصالح، موضحا أن الدبلوماسية المصرية هي دبلوماسية ذات النفس الطويل، وتستطيع إنجاز ما تريد وتحقق المصالح.

وأشار محمد الباز،إلى أن زيارة آبي أحمد للعاصمة الإدارية ستظل علامة في علاقات مصر وإثيوبيا خلال الفترة المقبلة، متابعا: "إحنا بلد نقدر نعمل حاجات كتير جدا، وواقفين على رجلينا رغم التحديات، وفيه ناس كتير جدا لا عاوزين إننا نكمل ولا عاوزين إننا نعمل حاجة".