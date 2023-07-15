السبت 15 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عمرو أديب يعلق على زيارة آبي أحمد لمصر.. عدو ولا حبيب؟ (فيديو)

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد لمصر وجولته في العاصمة الإدارية، في ظل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا.

txt

عمرو أديب عن إمكانية خسارة الأهلى للدوري .. مستحيل يحصل (فيديو)

txt

محمد الباز يرد على الساخرين من زيارة آبي أحمد لمصر (فيديو)

 كلمة أثيوبيا المرات السابقة لم تكن  تنفذ

وقال عمرو أديب  خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، مساء اليوم : "الناس مندهشة.. الراجل ده عدو ولا حبيب؟"، معقبا: " رئيس وزراء أثيوبيا وعد أنه لن يلحق أي ضرر بمصر والسودان جراء الملء الرابع لسد النهضة، معتبرا أن كلمة أثيوبيا المرات السابقة لم تكن  تنفذ، متسائلا: “هل ستكون مختلفة هذه المرة؟”.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: “ أنا متابع معاكوا  موضوع  سد النهضة منذ سنوات ضوئية و كنت فى أمريكا والوفد كان موجود برضو فيما يخص هذا الشأن وكنا خلاص وهنمضي، مش عارف كلمة أثيوبيا لم تكن ذات تنفيذ، وهل هذه المرة سينفذوا كلامهم”.

وتابع الإعلامي عمرو أديب: “الكلام الأن أنه سيكون هناك مفاوضات بيننا، معلش دي المرة ال15 اللي اثيوبيا تقول هنقعد نتفاوض على سد النهضة وفجأة ميكملوش”.

 

ورد الإعلامي محمد الباز، إن بعض المتسكعين على مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من زيارة آبي أحمد  رئيس الوزراء الإثيوبي إلى القاهرة.


واستنكر  "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" مساء اليوم الجمعة،  سخرية البعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على زيارة آبي أحمد،  خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تعد علامة فارقة في علاقات الدولتين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "جايين يقولك هياخد النيل، ومش عارف هياخد إيه من مصر، كل الكلام ده تهريج ومفيش حاجة من دي حقيقية، والزيارة دي هامة جدا لمصر".

وتابع محمد الباز، أن زيارة آبي أحمد لمصر، تؤكد على اهتمام مصر بالدبلوماسية وقوة مصر الناعمة وقدرتها على تحقيق المصالح، موضحا أن الدبلوماسية المصرية هي دبلوماسية ذات النفس الطويل، وتستطيع إنجاز ما تريد وتحقق المصالح.

وأشار محمد الباز،إلى  أن زيارة آبي أحمد للعاصمة الإدارية ستظل علامة في علاقات مصر وإثيوبيا خلال الفترة المقبلة، متابعا: "إحنا بلد نقدر نعمل حاجات كتير جدا، وواقفين على رجلينا رغم التحديات، وفيه ناس كتير جدا لا عاوزين إننا نكمل ولا عاوزين إننا نعمل حاجة".

 

مواد متعلقة

محمد الباز يرد على الساخرين من زيارة آبي أحمد لمصر (فيديو)

آبي أحمد يكشف حلولًا للأزمة السودانية (شاهد)

آبي أحمد يشكر السيسي في قمة دول جوار السودان (شاهد)

الفنان أحمد جلال عبدالقوي.. تفاصيل الحالة الصحية لبطل "حضرة المتهم أبي"
الجريدة الورقية