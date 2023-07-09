عمرو أديب عن إمكانية خسارة الأهلى للدوري .. مستحيل يحصل (فيديو)

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن إمكانية خسارة الأهلى للدوري هذا الموسم رغم أنه يحتاج لنقطتين من 5 مباريات.

للدوري عذا الموسم رغم أنه يحتاج لمقطنين من 5 مباريات.

هل ممكن النادي الأهلي يهزم في الـ 5 مباريات المتبقية؟

‏وتساءل عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء السبت: “هل ممكن النادي الأهلى يهزم في الـ 5 مباريات المتبقيو له في الدوري المصري ويخسر بطولة الدوري وهل ذلك وارد”.

وأشار إلى أن الأهلي متبقي له نقطتين للحصول على بطولة الدوري وأيضا إذا استطاع نادي سيراميكا كليوباترا التعادل مع نادي بيراميدز سيتوج الأهلي بطلا للدوري لكن هل خسارة الأهلى خمس مباريات شيء وارد، ولكنه أمر مستحيل.

حقق فريق الأهلى الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز وصل الأهلى إلى النقطة 75 في صدارة الدوري من لعب 29 مباراة، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 42 نقطة في المركز الثامن، وأصبح الأهلي على بعد نقطتين لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي.

وألغى حكم الراية هدف ثالث للأهلي في الدقيقة 17 بتوقيع محمود كهربا، بسبب وقوعه في مصيدة التسلل، وأهدر إسلام عبد النعيم فرصة تسجيل هدف التعديل لفريقه في الدقيقة 21 من داخل منطقة جزاء الأهلي وسددها بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو في الوسط، محمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: المهدي سليمان في حراسة المرمى، محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم في الدفاع، محمد فارس ومحمد محمود وناصر ناصر مورو ساليفو في الوسط وإسلام عبد النعيم وخالد الغندور في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: صبحي سليمان وفوزي الحناوي ومحمود عبد العزيز وأوستن أموتو وأحمد عيد وعبد الغني محمد وعموري وأحمد بهاء.