مشاجرة تُنهي حياة شاب في العجوزة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة تأثراً بضربة تلقاها على الرأس بآلة حادة وذلك في مشاجرة نشبت بينه وأخر بسبب خلافات بينهما بمنطقة العجوزة.

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وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد نشوب مشاجرة ووجود متوفي بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وأظهر الفحص العثور على جثة "مينا.ع"، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفي وأخر، بسبب خلافات بينهما، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت الأجهزة الأمنية فى مركز دسوق بكفرالشيخ، من ضبط عاطل من ذوي المعلومات الجنائية سبق اتهامه فى عدد من القضايا وبحوزته كمية من الحشيش وسلاح أبيض، وتم التحفظ على المضبوطات، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود معلومات عن قيام عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية، بالترويج للمخدرات فى دائرة مركز دسوق، وجار إعداد خطة أمنية لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له، وتبين أنه يدعى "أ.م.ع"، 41 سنة عاطل، وعثر بحوزته على، كيلو و200 جرام، حشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مصرع عاملين بسبب صعق كهربائي

وعلى جانب آخر، لفظ عاملان أنفاسهما وأصيب آخرون، نتيجة إصابتهما بصعق كهربائي أثناء صيانة بالوعة صرف في إحدى قرى أطفيح وتم نقل الضحايا إلى مستشفى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع وإصابة عدد من الأشخاص في قرية بأطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاملين لقيا مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين نتيجة إصابتهم بصعق كهربائي، خلال العمل في بالوعة صرف وصيانتها، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أطفيح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.