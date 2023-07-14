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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

نهاية شاب بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعه، متأثرا بإصابته بطلق ناري فى مشاجرة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.   

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد ورود بلاغا بإصابة شاب بطلق ناري خلال مشاجرة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث. 

وتبين مصرع مصطفي فتحي محمود ، يبلغ من العمر 21 عاما، إثر إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة. 

 تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

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