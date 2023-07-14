الآيس كريم يضعف عضلة القلب لكبار السن.. طبيبة توضح

كشفت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي من المركز الروسي العلمي والسريري لبحوث لشيخوخة، أن تناول كبار السن للآيس كريم يحفز إصابة المسنين بأمراض القلب.

قالت البروفيسورة أنتونينا ماشاروفا أن تناول كمية كبيرة من الآيس كريم يمكن ان يحفز لدى المسنين أمراض القلب والأوعية الدموية أو يؤدي إلى تفاقم هذه الأمراض، حيث أن المواد الباردة يهضمها الجسم بصورة سيئة، لأنها تجبر الجهاز الهضمي على مضاعفة جهوده، وهذا في سن الشيخوخة محفوف بخطر تفاقم أمراض الجهاز الهضمي.

ولذلك على من تزيد أعمارهم عن 60 عاما ويعانون من أمراض في الجهاز الهضمي وخاصة من وجود الحصى في كيس المرارة والتهاب البنكرياس المزمن الامتناع تماما عن تناول الآيس كريم.

يحتوي الآيس كريم على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، والتي بدورها تؤدي إلى اضعاف عضلة القلب، كما يحتوي أيضا على زيوت نباتية بينها زيت النخيل ما يخفض من جودة هذا المنتج.

واحتواء الآيس كريم على كمية كبيرة من السكر، يؤثر في الوظائف المعرفية لكبار السن. وقد أظهرت نتائج دراسات عديدة إن ضعف الذاكرة وانخفاض سرعة الإدراك لدى كبار السن سببه الإفراط في استهلاك السكر.

وتناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر والدهون يؤدي إلى زيادة الوزن وتغيرات في ميكروبيوم الأمعاء واضطراب في عمل الجهاز الهضمي، ويؤثر سلبا في عمل منظومة المناعة لدى كبار السن.

ومن المهم جدا الاعتدال في تناول جميع انواع الأطعمة. فإذا كان تناول الأطعمة الباردة لا يسبب اعراضا مزعجة .