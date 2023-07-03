5 مرضى ممنوعين من أكل الآيس كريم تجنبًا لمخاطر صحية

أوصت طبيبة مختصة مَن يعانون مِن بعض الأمراض، بضرورة الإمتناع عن تناول الآيس كريم واستبعاده من نظامهم الغذائي، حفاظًا على صحتهم نظرًا لإحتوائه على سعرات حرارية عالية قد تضرهم على المدى البعيد.

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أشخاص ممنوعة من تناول الأيس كريم

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، أكدت الطبيبة أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري واضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والتهاب البنكرياس، بالإضافة إلى من يعانون من الحساسية ضد بروتين الحليب، ونقص اللاكتوز.

أشخاص ممنوعة من تناول الأيس كريم

وأوضحت الطبيبة أن 100 جرام من الأيس كريم تحتوي على 200-300 سعرة حرارية، كما يحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة والدهون، ما يشكل عبئًا إضافيًا على البنكرياس، ويجعله يفرز كمية أكبر من الأنسولين و الإنزيمات الأخر، أما المصاصات المثلجة، فتحتوي على سعرات حرارية أقل وجميع مكوناتها طبيعية.

وتنصح الطبيبة بضرورة الاطلاع على مكونات الآيس الكريم التي تثبَّت على العبوة، حيث توضع بترتيب تنازلي وفق محتواها في المنتج، أي أن المكون الأول هو الأكثر في الآيس كريم، والأخير هو الأقل.

وأشارت الطبيبة إلى أنه لا يمكن أن يحتوي الآيس كريم الحقيقي على زيوت نباتية ضمن مكوناته، ولا على بديل لدهن الحليب، ولكن بالنسبة للمصاصات المثلجة، فهي مصنوعة من عصير مجمد أو الشاي أو القهوة أو مشروبات أخرى، أي يجب أن تحتوي على نسبة بسيطة من الصبغات ومحسنات النكهة.