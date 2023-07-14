مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: "الهجوم الإسرائيلي على جنين كان همجيًّا" (شاهد)

أدان رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، هجوم قوات الاحتلال على مخيمات جنين، معقبًا: "العدوان الإسرائيلي على جنين كان همجيًّا".

قال “منصور” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إنه :"نحن نلمس هنا في الأمم المتحدة إذْ تتواجد جميع الدول والكتل السياسية سواء المجموعة العربية أو الإسلامية أو عدم الانحياز، أو مكونات المجتمع الدولي مثل مجلس الأمن والأمين العام والجمعية العامة، إدانة شديدة لهذا العدوان غير المبرر على المدنيين".

أشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على جنين كان همجيًّا، استعملت فيه طائرات والعربات المدرعة وحجم كبير من القوات الإسرائيلية، وكان هناك إرادة عند سلطة الاحتلال الإسرائيلية أنها تريد أن تبيد مخيم جنين من على الوجود، لكن صمود شعبنا والمقاومين في هذا المخيم، وراء فشل تحقيق حلم إسرائيل.

واصل منصور أنه كان هناك تضامن واسع حظيت به القضية الفلسطينية في وقوف العالم معها وخصوصًا وأولًا الأشقاء العرب في إدانة هذا العدوان والمطالبة بوقفه فورًا.

أكمل أن الأمين العام للأمم المتحدة أدلى ببيان قوي اللهجة في هذا الإطار، وأيضًا المداولات التي تمت في مجلس الأمن بما فيها الجلسة التي تحدثنا نحن فيها، كان هناك موقف إجماعي في إدانة هذا العدوان وإدانة الاستيطان.

أبو ردينة: "الرئيس عباس يتابع مجريات الأمور في جنين يوميًّا"





وفي سياق آخر، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس يولي جنين اهتمامًا شديدًا لأنها قلعة الصمود والتحدي، مؤكدًا أن الرئيس يتابع عن كثب ويوميًّا كل ما يجري في جنين ومخيمها.

أضاف أبوردينة في تصريح صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه القلعة أرسلت رسالة واضحة للمجتمع الدولي، وإسرائيل والولايات المتحدة أن الشعب الفلسطيني لن يرضى أن يملى عليه أي قرار لا يرضى عنه.

تابع: “كانت جنين دائمًا في المقدمة، وهي السهم الذي تصدى للعدوان والذي قدم الشهداء والجرحى منذ 20 عامًا وأكثر”.

أكد أبو ردينة: "لن يمر أي شيء على الشعب الفلسطيني سواء مؤامرة هنا، أو هناك، وستبقى الراية الفلسطينية مرفوعة من جنين حتى تصل القدس".

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: “إن هذا التواصل بين الشعب الفلسطيني وقيادته سيستمر على مدار الساعة، والرئيس عباس اليوم وسط شعبه، وسط مدينته، وسط مخيماته، وسط قلعة الصمود جنين الشهداء والأبطال، القلعة التي تصدت وأفشلت مخططات إسرائيل لسنوات طويلة”.