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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الفلسطيني يصل جنين لتفقد أوضاع المواطنين ومتابعة إعادة الإعمار

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ظهر اليوم الأربعاء، إلى جنين، لتفقد أوضاع المواطنين، ولمتابعة سير العمل بإعادة إعمار جنين ومخيمها.

وكان في استقبال سيادته لدى وصوله جنين، رئيس الوزراء محمد اشتية وأعضاء من القيادة الفلسطينية، والحكومة، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، وقادة الأجهزة الأمنية، وممثلو الفعاليات والمؤسسات الرسمية والأهلية.

ويرافق الرئيس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

 

عملية جنين

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الأربعاء، إنهاء عمليته في الضفة الغربية المحتلة التي أدت إلى مقتل 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي خلال يومين.

والعملية التي نُفذت بمشاركة مئات الجنود وطائرات مسيرة وجرافات عسكرية، استهدفت مدينة جنين الواقعة شمال الضفة، حيث يتمركز عدد من عناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقال محمد منصور، أحد سكان المخيم، حيث دمرت جرافات مدرعة الشوارع لإبطال القنابل المزروعة على جانب الطرق فقطعت كابلات الكهرباء وكسرت مواسير المياه، "بقينا داخل البيت، لكنهم قطعوا المياه وبعدها الكهرباء".

وأضاف أن الخبز نفد وكذلك الاحتياجات الأساسية وبدأ الجميع في الوقوع فريسة للجوع.

وخلال العملية العسكرية، وهي الأضخم منذ 20 عاما، أعلنت واشنطن دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها أكدت في الوقت ذاته ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين.

 

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