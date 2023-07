فى أفلام يوليو..عندما يتم التعاطف مع الشيطان!

قابل « إيثان هانت» و«باربى» مع «كريستوفر نولان»

حكايات قُطاع الطرق الأشباح

باربى استلهمت ملابسها من بريجيت باردو

يوليو قادم الينا بأكثر الأفلام المبهرة فى عام 2023. إنه يقدم عملاً جديداً لعاشقىInsidious؛ يشاهد معجبو «إيثان هانت» أحدث أفلامه، مع مشروع جديد لكريستوفر نولان، أما الأكثر تشويقاً فمغامرة باربى الفريدة من نوعها، الى جانب فيلم جديد مقتبس عن قصر ديزنى المسكون.

البداية مع فيلم Insidious:TheRedDoor «غدراً: الباب الأحمر» هو فيلم رعب خارق للطبيعة أخرجه باتريك ويلسون فى بداية حياته الإخراجية، ويلعب بطولته أيضاً وهو تكملة مباشرة لفيلمInsidiousandInsidious: Chapter 2. فى الجزء الجديد نعيش مع جوش لامبرت (ويلسون) المتجه شرقاً ليصطحب ابنه دالتون (تاى سيمبكينز) إلى الجامعة. لسوء الحظ، يتحول حلم دالتون الجامعى إلى كابوس عندما تعود الشياطين المكبوتة من ماضيه لمطاردته ووالده. من أجل وضع حد للمطاردة، يجب على جوش ودالتون العودة للمواجهة، لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة. الفيلم بطولة روز بيرن وأندرو استور ولين شاى وهيام عباس وبيتر داجر.

< حساب ميت

توم كروز يبدأ مغامرة جدية من سلسلة «المهمة المستحيلة» فى فيلم «المهمة المستحيلة - حساب ميت الجزء الأول»، وهو فيلم تجسس أمريكى 2023 من إخراج كريستوفر ماكورى عن سيناريو شارك فى كتابته مع إريك جيندرسن. هو تكملة لـ Mission: Impossible - Fallout 2018، والجزء السابع من سلسلة أفلام Mission: Impossible. نجوم الفيلم توم كروز، هايلى أتويل، فينج رامز، سيمون بيج، ريبيكا فيرجسون، إيساى موراليس، فانيسا كيربى، بوم كليمينتيف، وهنرى تشيرنى.

فى يناير 2019، أعلن كروز أن الفيلمين السابع والثامن: المهمة المستحيلة سيتم تصويرهما بالتزامن مع كتابة وإخراج ماكوارى للفيلمين. تم الإعلان عن أعضاء الفريق العائدين والجدد بعد فترة وجيزة. بدأ التصوير فى إيطاليا فى فبراير 2020 لكنه توقف بسبب وباء COVID-19. استؤنف فى وقت لاحق من ذلك العام واختتم فى سبتمبر 2021. تم تصوير الفيلم فى إيطاليا، النرويج والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. فى الفيلم يشرع إيثان هانت وفريقه فى صندوق النقد الدولى فى أخطر مهمة لهم حتى الآن؛ من تعقب سلاح جديد مرعب يهدد البشرية قبل أن يقع فى الأيدى الخطأ. مع السيطرة على المستقبل،حيث يصبح مصير العالم على المحك، ومع اقتراب قوى الظلام من ماضى إيثان، يبدأ سباق مميت حول العالم. فى مواجهة عدو غامض وشديد القوة، يضطر إيثان إلى التفكير فى أنه لا شىء يمكن أن يكون أكثر أهمية من مهمته - ولا حتى حياة أولئك الذين يهتم بهم أكثر من غيرهم.

< تطوير القنبلة الذرية

أوبنهايمر مدير برنامج الأسلحة النووية فى مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى أنشطته المتعلقة بالأسلحة الذرية، حقق أوبنهايمر إنجازات عظيمة فى مجالات الفيزياء الأخرى، بما فى ذلك دراسة الثقوب السوداء والأشعة الكونية.. كرس بقية حياته بعد تطوير القنبلة الذرية لأنشطة تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية. وقد اتهمته الحكومة الأمريكية والمخابرات بأن له صلات بالحركة الشيوعية وأنشطة تجسس. فى الخمسينيات من القرن الماضى، حُرم من الحصول على وثائق سرية. كان الرئيس كينيدى فقط هو الذى أعاد تأهيله سياسياً. اشتهر أوبنهايمر بمقولته: «الآن أصبح الموت، مدمر العوالم» والتى قالها‏ بعدما انتهى من صنع القنبلة النووية، وبعد الحرب أصبح روبرت أوبنهايمر الرئيس المشرف على اللجنة الأمريكية للطاقة النووية، واستخدم منصبه للضغط والتحكم فى استخدامات الطاقة النووية وتجنب سباق التسليح النووى مع الاتحاد السوفيتى. وقد حصل روبرت أوبنهايمر على جوائز من الرؤساء الأمريكيين جون كينيدى وليندون جونسون.. يُعرف أوبنهايمر اليوم بأنه أحد رموز النزعة السلمية ومعارضة الانتشار النووى؛ عن حياته يدور فيلم «أوبنهايمر» من إخراج كريستوفر نولان، وبطولة إميلى بلانت، وروبرت داونى جونيور، ومات ديمون، وفلورنس بوج، وجوش هارتنيت، وكينيث براناج. الفيلم مقتبس من كتاب السيرة الذاتية الحاصل على جائزة بوليتزر العالمية «بروميثيوس الأمريكى: انتصار ومأساة جى روبرت أوبنهايمر» الذى ألفه الكاتبان كاى بيرد ومارتن جاى شروين عن سيرة الفيزيائى روبرت أوبنهايمر. وفى فيلم أوبنهايمر Oppenheimer يجسد النجم العالمى كيليان مورفى شخصيته، بينما تجسد النجمة إيميلى بلانت دور زوجته كيتى أوبنهايمر، مع تجسيد مات ديمون لدور ليسلى جروفز جونيور مدير مشروع منهاتن أو مشروع القنبلة الذرّية الأمريكى.

دمية باربى الشهيرة

باربى هو فيلم كوميدى خيالى من إخراج جريتا جيرويج ومبنى على دمية باربى الشهيرة. حيث تأخذ باربى الجمهور إلى باربى لاند لمقابلة باربى (مارجوت روبى) وكين (رايان جوسلينج)، بالإضافة إلى العديد من الأشكال المختلفة. إن الحياة فى باربى لاند تدور حول الكمال، ولكن عندما تعانى باربى من أزمة وجودية، فإنها تترك باربى لتذهب فى رحلة اكتشاف الذات إلى العالم الحقيقى، مع كين. قصة الفيلم مستوحاة جزئيًا من الكتاب غير الخيالى لعام 1994 إحياء أوفيليا من تأليف مارى بيفير، والذى يفسر آثار الضغوط المجتمعية على الفتيات المراهقات الأمريكيات. أثناء عملية اختيار الممثلين، بحث جيرويج وروبى عن ممثلات تتمتع بـ«طاقة باربي» (التى توصف بأنها «مزيج لا يوصف من الجمال والحيوية»).

استخدمت مصممة الأزياء جاكلين دوران، التى تعاونت سابقًا مع جيرويج فى مسلسل LittleWomen (2019)، نهجًا عمليًا لإنشاء خزانة ملابس باربى: «السمة المميزة لما ترتديه هى المكان الذى تذهب إليه وما تفعله. لتتناسب مع مشهد باربى لاند فى الفيلم، ابتكرت دوران وفريقها أزياء مصنوعة من نحو خمسة عشر تركيبة لونية «استنبطت من فكرة شاطئ الريفييرا الفرنسية فى أوائل الستينيات» واستلهمت الإلهام من الممثلة الفرنسية بريجيت باردو. بالنسبة لأزياء كين، ركز دوران على مظهر مكون من ملابس رياضية ملونة من الثمانينيات بينما اقترح الممثل ريان جوسلينج ارتداء ملابس داخلية كينية للشخصية.

< لا شىء يضاهى فقاعة الطفل

زاك جاليفياناكيس فى دور تاى وارنر؛ وإليزابيث بانكس بدور روبى وسارة سنوك فى دور شيلا وارنر؛ فى فيلمThe Beanie Bubble من إخراج كريستين جور وداميان كولاش وتأليف جور، استنادًا إلى كتاب TheGreatBeanieBabyBubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute... فى سجلات جنون المستهلكين، لا شىء يضاهى فقاعة الطفلBeanie Babies. مع عدم وجود إعلانات أو توزيع كبير الحجم، أصبح المنشئ الإلكترونى «تاى وارنر» الطالب جامعى غريب الأطوار مليارديرًا فى غضون ثلاث سنوات فقط. وكان كل ذلك بفضل هواة الجمع. لكن كانت نهاية الجنون سريعة ومدمرة للغاية، حيث تم اعتبار BeanieBabies «النادرة» عديمة القيمة بالسرعة التى كان يُنظر إليها من قبل على أنها لا تقدر بثمن. يعتمد الفيلم على مئات المقابلات (بما فى ذلك زيارة لرجل يعيش مع 40.000 من منتجات Ty ومقابلة فى السجن مع رجل قتل زميلًا فى العمل بسبب ديون Beanie Baby.

< نسيج العنكبوت

‏Cobweb هو فيلم رعب من إخراج صامويل بويدن فى أول ظهور له فى الإخراج. عن بيتر (وودى نورمان)، صبى يبلغ من العمر ثمانى سنوات، تطارده أصوات طرق غامضة تأتى من داخل جدران منزله، والتى يصر والداه على أنها موجودة فى خياله. مع نمو خوف بيتر، قرر التحقيق فى هذه الضوضاء، لكنه انتهى به الأمر باكتشاف سر رهيب ومظلم أخفاه والداه الشريران عنه. يقوم ببطولة فيلم Cobweb ليزى كابلان، وكليوباترا كولمان، وأنتونى ستار..

< قصر مسكون

قصر مسكون Haunted Mansion الفيلم الثانى المأخوذ عن مدينة ملاهى والت ديزنى The Haunted Mansion. فيلم كوميدى أمريكى خارق للطبيعة من إخراج جاستن سيمين من سيناريو كاتى ديبولد. نجوم الفيلم لاكيث ستانفيلد، تيفانى هاديش، أوين ويلسون، دانى ديفيتو، روزاريو داوسون، دان ليفى، جيمى لى كورتيس، وجاريد ليتو. من إنتاج شركة والت ديزنى بيكتشرز..الاحداث تدور حول نتقل أم عزباء وابنها للعيش فى قصر ليجدا أنه مسكون. لمحاربة الأرواح، قاموا بتعيين محقق خوارق سابق تحول إلى مرشد سياحى، وكاهن، وطبيب نفسانى، وأستاذ تاريخ جامعى.

من المعروف أن لعبة HauntedMansionظهرت لأول مرة فى عام 1969 وحققت نجاحًا فوريًا. حيث يذهب الكثيرون داخل قصر مخيف يحتوى على مجموعة واسعة من الأشياء الخارقة للطبيعة، وشخصيات ميتة، تتراوح من روح الوسيط النفسى مدام ليوتا إلى العروس الهيكلية. لقد قامت ديزنى فى السابق بتقديم فيلم عام 2003 من إخراج روب مينكوف وبطولة إدى ميرفى.

< سلسلة افلام الشيطان

فيلم التعاطف مع الشيطان Evil Dead Rise، كتبه وأخرجه لى كرونين. إنها الدفعة الخامسة من سلسلة أفلام EvilDead. بطولة الفيلم ليلى سوليفان وأليسا ساذرلاند هما شقيقتان منفصلتان تحاولان البقاء على قيد الحياة وإنقاذ أسرتهما من الموتى. تظهر مورجان ديفيز وجابرييل إيكولز ونيل فيشر (فى أول فيلم لها) فى الأدوار المساعدة. ميزانية إنتاج تتراوح بين 15 و19 مليون دولار.

الأحداث تصور أبناء العم تيريزا وجيسيكا، وكاليب صديق جيسيكا، يقضيان إجازة فى كوخ على ضفاف البحيرة عندما تبدو فروة رأس جيسيكا على تيريزا وتقطع رأس كاليب قبل أن تحلق فوق البحيرة. قبل ذلك بيوم، زارت فنى الجيتار بيث شقيقتها إيلى، فنانة الوشم والأم العزباء للمراهقين دانى وبريدجيت، والطفل كاسى، فى منزلهم فى شقق موند، وهو مجمع سكنى مدان فى لوس أنجلوس. اهتز المبنى بسبب زلزال بينما كان الأطفال فى موقف سيارات الطابق السفلى، ليكشفوا عن غرفة مخفية. يحقق دانى فى الأمر، ويكتشف القطع الأثرية الدينية، وثلاثة تسجيلات فونوجراف من عام 1923، وكتابًا غريبًا حمله إلى غرفته، معتقدًا أنه من الممكن أن يبيعه ويستخدم المال لمساعدة إيلى.

سلسلة أفلام Evil Dead..EvilDeadيتألف من خمسة أفلام طويلة ومسلسل تلفزيونى. تدور أحداث المسلسل حول NecronomiconEx-Mortis، وهو نص سومرى قديم يتسبب فى دمار مجموعة من سكان الكوخ فى منطقة غابات فى ولاية تينيسى.

‏«Necronomicon»، كان يُطلق على الكتاب فى الأصل اسم Al Azif، وهى كلمة عربية بأنها «ذلك الصوت الليلى (الذى تصنعه الحشرات) من المفترض أن يكون عواء الشياطين».

فى عام 1232، على الرغم من تم نشر الطبعات اللاتينية على ما يبدو فى القرن الخامس عشر فى ألمانيا وإسبانيا فى القرن السابع عشر. طبعت طبعة يونانية فى إيطاليا فى النصف الأول من القرن السادس عشر. الساحر الإليزابيثى جون دي(1527 - 1609) يُزعم أنه ترجم الكتاب..النسخة العربية من AlAzifقد اختفت بالفعل بحلول الوقت الذى تم فيه حظر النسخة اليونانية فى عام 1050...بطل الرواية، أشلى جوانا «آش» ويليامز ( بروس كامبل )، هو الشخصية الوحيدة التى ظهرت فى كل جزء من السلسلة. تشمل الثلاثية الأصلية TheEvilDead (1981)، وEvil Dead II (1987)، وArmyofDarkness (1992)، وكلها كتبها وأخرجها ريمى، وبطولة كامبل. امتد الامتياز منذ ذلك الحين إلى تنسيقات أخرى، بما فى ذلك المسلسل التلفزيونى وألعاب الفيديو والكتب المصورة والموسيقى.

< الخارجون عن القانون

‏The Out-Laws هو فيلم كوميدى أمريكى حول أوين براوننج مدير بنك شاب على وشك الزواج من خطيبته. ذات يوم، تم الهجوم على البنك من قبل مجموعة سيئة السمعة من المجرمين المعروفة باسم «قطاع الطرق الأشباح». تحدث السرقة خلال أسبوع زفافه وتقوده بعض المؤشرات إلى الاعتقاد بأن اللصوص قد يكونون فى الواقع أصهاره فى المستقبل، الذين وصلوا للتو إلى المدينة.