المرأة العربية تعقد تدريب لمقدمي الخدمات الحكومية بالشرقية

نظمت رابطة المرأة العربية برئاسة المهندسة فاطمة بدران رئيس مجلس الإدارة، دورة تدريبية لمقدمى الخدمات الحكومية بمحافظة الشرقية على معايير الجودة وتقديم الخدمات من منظور حقوق الانسان، وذلك فى إطار أنشطة مشروع تمكين المرأة من الحصول على حقوقها الانسانية والذى تنفذه رابطة المرأة العربية بعدد من المحافظات.

أقيمت الدور التدريبية بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، بمشاركة ممثلين حكوميين من مديريات “التضامن الاجتماعى إدارة الجمعيات الاهلية - التربية والتعليم - السجل المدنى - مديرية الصحة - التربية الخاصة - التأهيل الاجتماعى” .

أكدت الدكتورة مني علي الدين، مديرة مشروعات رابطة المرأة العربية، أن التدريب تضمن العديد من الموضوعات الهامة منها علي سبيل المثال لا الحصر، حقوق ذوى الاعاقة من منظور حقوق الانسان، والقانون المصرى، ومعايير جودة الخدمات المقدمة لذوى الاعاقة “مفهوم الحق مقابل الخدمة”.

وأضافت مديرة مشروعات رابطة المرأة العربية، أن التدريب أختتم فعالياته بعدة توصيات منها: “ضرورة مراجعة السياسات والاجراءات الخاصة بتطبيق القوانين - ضرورة التنسيق بين كافة الادارات الحكومية لدعم جهود الدولة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن”.

وفي الختام أعرب جميع المشاركين بالدورة التدريبية عن شكرهم البالغ لرابطة المرأة العربية والقائمين علي تنظيم التدريب لما بذلوه من جهد وحفاوة في الأستقبال والتنظيم.