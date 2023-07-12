منظمة المرأة العربية تصدر تقريرًا حول المشاركة السياسية فى المنطقة العربية

أكدت د. فاديا كيوان المدير العام لمنظمة المرأة العربية أن مؤتمر بيجين ( 1995) الذي يمر على انعقاده اليوم مايزيد عن ربع قرن، جعل المشاركة السياسية للمرأة من أولويات خطة عمله.

ووضع آنذاك هدفين محددين للتحقق بحلول عام 2010 الأول أن تكون نسبة تمثيل النساء في المجالس الوطنية ومواقع صنع القرار 30 % على الأقل، والأمر الثاني هو التركيز على التدابير الاستثنائية بالمعروفة بالكوتا لتيسير مشاركة النساء.

وأوضحت كيوان أنه تم التركيز منذ ذلك الحين على اعتماد نظام الحصص أو (الكوتا) بصيغها المختلفة (كتخصيص مقاعد للنساء في المجالس النيابية أو الإدارية) وتم اعتماد هذه الصيغ في الدول العربية.

وأوضحت مدير منظمة المرأة العربية خلال ورشة العمل التي عقدتها المنظمة افتراضيا عبر زووم لتقييم سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة (الكوتا) لجهة تعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية.

وتبنت المنظمة مشروعًا مرحليًا حول دراسة نظام الكوتا وأثره على واقع المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية ، وقد تم انجاز عدة مراحل من هذا المشروع غطت كل منها مجموعة من الدول العربية، وتقوم ورشة العمل الحالية باستعراض نتائج المرحلتين الثالثة والرابعة من الدراسة.

ولفتت إلى أن المنظمة مع نهاية هذا العام ستصدر تقريرا علميا تقييميا رصينا عن المشاركة السياسية في المنطقة العربية يدرس خبرة الربع قرن الماضية منذ البدء في تطبيق الكوتا بصيغها المختلفة.

كما أشارت إلى اهتمام المنظمة بالعمل على خلق توازن في الأدوار الأسرية (مثل تدبير المنزل ورعاية الأطفال) بين الرجل والمرأة لما لذلك من دور أساسي في تأسيس شراكة حقيقية بين الجنسين في المجتمع.