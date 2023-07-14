حنان مطاوع تروي تفاصيل أزمتها الصحية (فيديو)

طمأنت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بعد تداول الكثير من الأخبارعن خضوعها لعملية جراحية خلال الأيام الماضية، لإزالة الغدة الدرقية.

ونشرت حنان مطاوع فيديو عبر حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديو الشهير "إنستجرام "وقالت إنها أجرت العملية منذ شهر، مشيرة إلي أنها تحسنت حالتها الصحية، واستأنفت نشاطها الفني بتصوير أحدث أعمالها هابي هالوين.

https://www.instagram.com/reel/Cupda8gAIPl/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وشكرت حنان مطاوع خلال الفيديو جمهورها الذي حرص على الاطمئنان على صحتها بعد أزمتها الصحية الأخيرة مؤكدة أنها اضطرت لاستئصال الغدة بعد نصيحة جميع الدكاترة المعالجة لها بضرورة إزالتها.

ويذكر أن شاركت الفنانة حنان مطاوع في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "وعود سخية".

وكشفت حنان مطاوع تفاصيل دورها في المسلسل، قائلة:" دوري في العمل مفاجأة، لافته إلى أنها تجسد دور فتاة تدعى "سخية" ويحدث لها تحولات كبيرة في شخصيتها بسبب الظلم والقهر التي ستتعرض له خلال الأحداث، مشيرة إلى انه دور جديد ومختلف بالنسبة لها، معربة عن تحمسها الشديد لعرض العمل خلال موسم رمضان ومتابعة ردود أفعال جمهورها التي تحرص على معرفة رأيه في كل عمل فني لها.

كما شاركت حنان مطاوع ايضًا في السباق الرمضاني 2023بـ مسلسل سره الباتع، ويعرض العمل ، وتقدم حنان شخصية ريفية تحب أحمد السعدني خلال أحداث العمل، ويضم العديد من النجوم أبرزهم، أحمد فهمي،

ريم مصطفى، حسين فهمي، محمود قابيل، شمس الكويتية، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج خالد يوسف وعن رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس.

ويعد آخر عمل شاركت فيه حنان مطاوع هو مسلسل وجوه، وعرض في رمضان 2022، وضم العديد من النجوم أبرزهم، محمود عبد المغني، هالة فاخر، عابد عناني، رانيا الملاح، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج معتز حسام.

وتدور أحداثه العمل إلى قصتين: وش تالت، وميتافرس، تقدم وش تالت قصة طبيبة تخرج من السجن لتبدأ رحلة بحث عن ابنتها ورحلة مواجهة مرض الذهان، أما في ميتافرس، ترفض البطلة الحياة في الواقع وتقتحم العالم الافتراضي لتنتقم لنفسها من أعدائها.