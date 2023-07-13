رأى «الدعم السريع» في البيان الختامي لمؤتمر قمة دول جوار السودان

أعلنت قوات الدعم السريع عبر حسابها على تويتر، ترحيبها للبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، التي عقدت بمصر، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت قوات الدعم السريع في بيانها: "ترحب قوات الدعم السريع، بالبيان الختامي لقمة دول الجوار السوداني التي انعقدت في جمهورية مصر العربية بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي جاءت متسقة مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب في السودان، وتبني الحل الشامل أساسًا لمعالجة المشكلة السودانية، وهو ما يمثل انتصار لرؤيتنا التي ظللنا ننادي بها منذ بداية الحرب".

وأضافت: “هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للجهود المبذولة والمتواصلة من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين”.

وأكدت على أنها ترحب: "بقمة دول الجوار السوداني؛ ندعو إلى تكامل الجهود الدولية والإقليمية كل بتوحيد المبادرات المطروحة لتسهيل وتسريع الوصول للحل الشامل لا سيما مع منبر جدة ومبادرة الإيغاد".

ووجهت قوات الدعم السريع الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على رعايتها وتنظيمها لمؤتمر المانحين وكل الدول التي شاركت في المؤتمر الذي سعى لتوفير المساعدات للشعب السوداني.

وأشادت، بجهود الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الإيغاد، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، واللجنة الرباعية، كما نعرب عن تقديرنا الخاص لجهود الدول الشقيقة والصديقة كل التي دعمت وتعاطفت مع شعبنا خلال هذه الأزمة.

وأكدت قوات الدعم السريع، على استعدادها التام للعمل مع جميع الفاعلين في الداخل والخارج، من أجل التوصل إلى حل جذري للأزمة السودانية عبر استعادة المسار المدني الديمقراطي لرفع المعاناة عن شعبنا.