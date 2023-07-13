وزير الشباب والرياضة: "نفتتح 4 أندية للنشء بشمال سيناء كمرحلة أولى"

ونواصل التجربة في باقي المحافظات الحدودية لتنمية شخصية الطلاب في كافة المجالات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة علي تكثيف البرامج والمشروعات والأنشطة الثقافية والتوعوية بالمحافظات الحدودية وخصوصًا لأبناء شمال سيناء، انطلاقا من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتنمية وتوعية النشء علي مستوي المحافظات الحدودية.



تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، تنفيذ فعاليات "أندية النشء" لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إذْ تم إفتتاح أربع أندية للنشء بمحافظة شمال سيناء كمرحلة أولى، وذلك بالمراكز الإدارية المختلفة بالمحافظة متمثلة في مدرسة "الشهيد العقيد أحمد شحاتة المتميزة لغات" بمدينة العريش، و مدرسة "نجع شيبانة للتعليم الأساسي" برفح، ومدرسة "بئر العبد الإعدادية بنات" ببئر العبد، بالإضافة إلي مدرسة "الشيخ زويد الإعدادية بنات" بالشيخ زويد.

أوضح صبحي أن أندية النشء تهدف إلي بناء وتنمية النشء بصورة مستمرة من خلال جذب طلاب المدارس من جميع المراحل التعليمية للمشاركة في الأنشطة المدرسية التي تستوعب أعداد كبيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين، وإعداد وصقل المواهب للعمل على تكوين شخصية الطالب بصورة متوازنة ومتكاملة على مستوي الجوانب (الرياضية، الاجتماعية، الثقافية، الكشفية، الفنية،التطوعية)، طبقًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030".

تضمنت الفعاليات عددًا من الأنشطة (الرياضية ـ الثقافية ــ الفنية)، والتى تهدف إلى تصويب وترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى تلاميذ المدارس والتثقيف والتوعية بأهمية القوانين والتشريعات لتحقيق الاستقرار، وكذا نشر مفهوم الثقافة الرياضية ونبذ العنف والتعصب و تنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى التلاميذ وشغل أوقات الفراغ في المجالات الفنية المختلفة.

وبلغ عدد المستفيدين 800 تلميذ وتلميذة، إذْ يتوافدون على مقرات أندية النشء بالمدارس على مدار 3 أيام من كل أسبوع للاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.

فيما يتم الإعداد لإنشاء أندية للنشء بمحافظات مرسى مطروح ــ الوادى الجديد ــ أسوان ــ البحر الأحمر ــ جنوب سيناء، تحت شعار (أنت الأغلى) إذْ من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين 9600 من تلاميذ المدارس بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى ـ وزير الشباب والرياضة بتعميم التجربة بجميع المحافظات الحدودية.