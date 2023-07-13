عاجل
عاجل .. انطلاق قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك "كُل ونام".. أحدث فكرة لمطعم منسف في الأردن المؤبد لسائق أنهي حياة مالك محل بليستشين بسبب تعليق على فيسبوك
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في إطار تنفيذ فعاليات المشروع القومي لنشر لعبة الكابادي لتلاميذ المدارس….

"الشباب والرياضة" تنظم ورشتين عمل حول التربية الإيجابية وتنمية توعية المواهقين

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للتنشئة المدرسية ، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ، بالشراكة مع مسار للتنمية المستدامة ،ورشتين عمل حول التربية الإيجابية ، بمشاركة ٣٠ من أولياء أمور لاعبين الكابادي ، وتنمية توعية المواهقين للاعبين الكابادي ، وذلك في إطار تنفيذ فعاليات المشروع القومي لنشر لعبة الكابادي لتلاميذ المدارس بمحافظتي الشرقية، بالتعاون مع الإتحاد المصري للكابادي و وزارة التربية والتعليم .

txt

وزير الرياضة يستقبل رئيس اتحاد الكرة الطائرة ويتواصل هاتفيًا مع بعثة منتخب الشباب لمؤازرتهم

ويهدف المشروع إلي توعية أولياء الأمور بضرورة تطبيق التربية الايجابية مع اللاعبين في هذه المرحلة السنية ، بالإضافة إلي توعية اللاعبين بأهمية الحفاظ على المساحة الشخصية بينهم ، وتدريبهم على المهارات اللازمة كالتعاون والتواصل الجيد والقيادة.

مواد متعلقة

رئيس قصور الثقافة يناقش مع قيادات الهيئة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة

وزير التعليم يتفقد مركز التصحيح الرئيسي لامتحانات الثانوية العامة

تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي بالدوري المصري

الجريدة الورقية