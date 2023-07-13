في إطار تنفيذ فعاليات المشروع القومي لنشر لعبة الكابادي لتلاميذ المدارس….
"الشباب والرياضة" تنظم ورشتين عمل حول التربية الإيجابية وتنمية توعية المواهقين
نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للتنشئة المدرسية ، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ، بالشراكة مع مسار للتنمية المستدامة ،ورشتين عمل حول التربية الإيجابية ، بمشاركة ٣٠ من أولياء أمور لاعبين الكابادي ، وتنمية توعية المواهقين للاعبين الكابادي ، وذلك في إطار تنفيذ فعاليات المشروع القومي لنشر لعبة الكابادي لتلاميذ المدارس بمحافظتي الشرقية، بالتعاون مع الإتحاد المصري للكابادي و وزارة التربية والتعليم .
ويهدف المشروع إلي توعية أولياء الأمور بضرورة تطبيق التربية الايجابية مع اللاعبين في هذه المرحلة السنية ، بالإضافة إلي توعية اللاعبين بأهمية الحفاظ على المساحة الشخصية بينهم ، وتدريبهم على المهارات اللازمة كالتعاون والتواصل الجيد والقيادة.