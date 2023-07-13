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الخميس 13 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضري كيكة الكوكيز بخطوات بسيطة بصوص الشوكولاتة

كيكة الكوكيز
كيكة الكوكيز

تعتبر كيكة الكوكيز من أشهي وصفات الحلويات الغربية المميزة التي يمكن صنعها في خطوات سريعة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيكة الكوكيز مزينة بصوص الشوكولاتة اللذيذ.

كيكة الكوكيز

مقادير كيكة الكوكيز

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- السكر البني : نصف كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- بيكربونات الصودا : ملعقة صغيرة

- طحين : 3 اكواب

- الزبدة : 200 غم (غير مذابة بدرجة حرارة الغرفة)

- الشوكولاتة : كوب ونصف (صغيرة الحجم)

- الشوكولاتة : حسب الرغبة (مذابة مع الكريمة / للحشو)

كيكة الكوكيز

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

افردي ورق زبدة في قالبين كيك، وضعيهم جانباً.

اخفقي البيض في وعاء، ثم أضيفي السكر واخفقي حتى يكثف الخليط.

أضيفي الزبدة واخفقي المكونات جيداً .

نخّلي الطحين، وأضيفيه مع البيكربونات الصودا وحركي بالملعقة جيداً.

أضيفي قطع الشوكولاتة واعجني بيديكِ جيداً حتى تتوزع قطع الشوكولاتة على كامل العجينة .

قسّمي العجينة إلى نصفين ومدّي كل نصف في قالب.

ضعي القوالب في الفرن لحوالي 20-25 دقيقة حتى النضج، ثم حمريها من الأعلى لدقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

احشي الشوكولاتة بين القالبين، ثم زيني كيكة الكوكيز بالشوكولاتة المذابة وقدميها.

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