طريقة عمل كيكة الليمون بخطوات بسيطة

تعتبر كيكة الليمون من أطيب الوصفات المنعشة التي يمكن صنعها بخطوات بسيطة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيكة الليمون.

كيكة الليمون

مقادير كيكة الليمون

- البيض : 3 حبات

- سكر : كوب

- بشر الليمون : ملعقة كبيرة

- الزيت : نصف كوب

- عصير الليمون : نصف كوب

- زبادي : علبة

- دقيق : 2 كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- البلوبري : كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

كيكة الليمون

طريقة التحضير

نخلط البيض والسكر والفانيلا.

نضيف عليها الزيت وعصير الليمون نخلطها جيدًا ومن ثم الزبادي.

نضيف الدقيق بالتدريج وأخيراً البكنج بودر.

نضع في صحن جانبي التوت وملعقتين من الدقيق ونخلطه.

نضيف خليط التوت على خليط الكيك ونقلبه.

ندهن القالب المخصص للخبز ثم نسكب الخليط.

يخبز بالفرن من تحت لمدة نصف ساعة على درجة حرارة ١٨٠ مئوية.

الجليز : سكر على النار وقليل من الماء.