"القومي لحقوق الإنسان" يستقبل وفد الجمعية الطلابية البلجيكية "مؤتمر أوليفانت"

استقبلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفد الجمعية الطلابية البلجيكية "مؤتمر أوليفانت " Conference Olivant الذي يضم 27 طالب وطالبة ومشرفين ، ضمن زيارة دراسية لمصر تستمر لمدة أسبوع للتعرف على مجمل الأوضاع فيها، بما فيها أوضاع حقوق الإنسان .

رحبت خطاب، بالوفد الزائر معربة عن تقديرها لرسالة مؤسسة مؤتمر أوليفانت التي تقوم علي رؤية متقدمة وشعارها هو " تعليم الحوكمة اليوم، تنشئة قادة الغد " وذلك لتمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة لمجتمع ديمقراطي.



وأكدت خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الانسان يولي اهتماما خاصا بالشباب حيث قامت بإجراء حوارات متعمقة مع شباب عشر جامعات مصرية بلغ عددهم ستة الاف وخمسمائة طالب حتى الآن؛ بهدف تكوين ثقافة إحترام حقوق الانسان ومدهم بمعلومات تمكنهم من نشر هذه الثقافة.

وتناولت نشأة المجلس والقانون المنشيء له وإختصاصته و أن المجلس منذ انشاءه يتمتع بتصنيف "A" من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، واللجنة الفرعية للاعتماد بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الانسان ، واستعرضت أنشطة المجلس والتحديات التى يواجهها.

وأجرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حواراً مفتوحاً مع الطالبات والطلبة الزائرين والذين أبدوا أهتماماً كبيراً بمختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان علي مستوي العالم، وأيضا منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنها مصر.



وأكدت خطاب، على التطور الذي تشهده مصر في مجال حقوق الإنسان والانجازات التي تحققت في مجال حقوق المرأة والحريات الدينية والنقلة النوعية في ادراك المجتمع بهذه الحقوق التي ترسخت القناعة بها ولا يمكن النكوص عنها.



كما أوضحت دور المجلس في الحوار الوطني والتعاون مع لجنة العفو الرئاسي واستعرضت الحوار المجتمعي الدائر حاليا بشأن قانون الأحوال الشخصية وتعهد الرئيس بالا يوقع قانون لا ينصف المرأة.



وتناولت مشاركة المجلس في النقاش البرلماني لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ودور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مختلف أرجاء الجمهورية، واهمية التعليم لمواجهة ظواهر خطيرة مثل الزيادة السكانية وعمل الأطفال. وقالت أن هناك تحديات لاتزال ماثلة مؤكدة وجود خطط للتعامل معها.

وشارك السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس في المقابلة ، وعرض تنظيم المجلس ولجانه. ودعا السفير كارم الوفد إلي عدم الاعتماد علي مصادر غير موثوق بها في متابعة ما يحدث في مصر.

وأوضح المشرف على الوفد البلجيكي أن هذه المنظمة الطلابية تأسست منذ عام 1954، وانها الوحيدة في بلجيكا التى تعمل باللغتين الرسميتين (الهولندية والفرنسية) وانها تهدف إلى تثقيف أعضائها للعمل العام، واعرب عن تقديره للحوار والموضوعية في النقاش.

وفى نهاية اللقاء حملت رئيسة المجلس رسالة للوفد بضرورة الإهتمام بمتابعة مع ما يحدث في مصر بموضوعية وتدقيق والاهتمام بالايجابيات والبعد عن الاثارة او التعالي ونصحت وتقدير ما يتم تحقيقه خطوة خطوة في مجال حقوق الإنسان خاصة وان جميع دول العالم تعيش ازمات اقتصادية واوبئة وحروب وتغيرات مناخ اثرت كثيرا علي الموارد المالية والبشرية.

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